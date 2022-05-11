8. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

SAKARYA (AA) - 8. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve himayesinde, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen festival, SAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki ödül töreniyle sona erdi.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin eğitim, araştırma ve sosyal yarar üretme fonksiyonunun bulunduğunu belirtti.

Çok sayıda ülkeden çok sayıda kısa film geldiğini aktaran Savaşan, "Bu iklim Sakarya'nın marka haline gelmesi için çok önemli. Lisans öğrencileri hem senaryosunu yazacak hem kamera arkasına geçip yönetmenlik yapacak hem oyuncular bulacak hem de bu işi çok kısa sürede yapacak. Bu işi kotaran öğrenciler çok önemli bir iş yapıyorlar zaten. Eminim, ileriki yıllarda bu öğrencilerden hem ülkemizde hem dünyada çok güzel işler çıkaranlar olacak. Çok ünlü yapımcılar, yönetmenler çıkacak." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de kentin ulusal ve uluslararası kültürel faaliyetlerde ön plana çıkmasından her zaman iftihar ettiklerini dile getirdi.

Farklı bakış açıları ve deneysel çalışmalar sunan kısa filmlerin, sinemanın gelişimi için çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Yüce, "Bu tür sanatsal faaliyetlerin yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz. Sanatı ve sanatçıyı destelemek, kültürümüzün devamlılığını sağlamak geleneğimizin bize güzel bir mirasıdır." diye konuştu.

İletişim Fakültesi Dekanı ve Festival Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, her biri birbirinden kıymetli 1200 eserin jüri tarafından değerlendirildiğine değinerek, "Bu yönetmenlerin bundan sonra Türkiye ve dünyada büyük projeleri gerçekleştirecek nüvelerini bu festivalde attığına inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Sakarya'da film platosu kuracağız"

Yapımcı ve yönetmen Mehmet Bozdağ, hayata geçirdiği başarılı işlere eğitim gördüğü Sakarya Üniversitesindeki hocalarının vesile olduğunu söyledi.

"Sakarya'da film platosu kuracağız." diyen Bozdağ, "Bugün dizilerimiz özellikle Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman 3 milyara yakın insana ulaştı. Pakistan'da YouTube dünya rekoru 6,5 milyara ulaştı. Yüze yakın ülkede izleniyor. Bugün platomuza dünyanın birçok yerinden ziyaretçi gelmek istiyor ama Sayın Maduro gelmişti. Ben sormuştum, 'Ertuğrul'u neden bu kadar çok sevdiniz?' O da bana, 'Ertuğrul'un adalet mücadelesine, zalimlere karşı vermiş olduğu adalet kavgasına hayranım.' demişti. Biz de millet olarak zalimlere karşı hep adalet mücadelesi verdik, bugün veriyoruz, yarın da vereceğiz." ifadesini kullandı.

Yönetmen ve sinema oyuncularına onur ödülü verildi

Konuşmaların ardından Bozdağ, yönetmen Derviş Zaim, sinema oyuncuları Reha Özcan, Ruhi Sarı ve Zeynep Gülmez'e 8. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali Onur Ödülleri takdim edildi.

Ayrıca festivalin onur konukları Kuruluş Osman oyuncuları Ahmet Yenilmez, Yiğit Uçan, Çağrı Şensoy, Erkan Avcı'ya plaket ve çiçek hediye edildi.

Daha sonra yaklaşık 1200 kısa film arasından jüri tarafından seçilen kurmaca ve belgesel kategorilerinde ilk üçe giren öğrenciler ile sıfır atık temasıyla Çevre Özel Ödülü'ne layık görülen öğrenciye ödülleri verildi.

Etkinlik, tarihsel figürlerin danslar eşliğinde canlandırıldığı "BİZ" gösterisi ve toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Programa, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, rektör yardımcıları, il protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.