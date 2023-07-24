8. Beylikdüzü Klasik Günleri Gala Konseriyle Son Buldu

Müzikseverleri üç gün boyunca Beylikdüzü'nde bir araya getiren 8'inci Beylikdüzü Klasik Günleri, gala konseriyle sona erdi. Etkinliğin son gününde, Türk Rock müzik grubu Yüksek Sadakat ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası (BGSO) birlikte sahne aldı. Ayrıca konserde ilk performanslarını sergileyen Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu, 6 Şubat'ta yaşanan depremden etkilenen tüm çocuklar için 'Yeryüzünün Çocukları' isimli marşı seslendirdi.

Müzikseverleri üç gün boyunca Beylikdüzü'nde bir araya getiren 8'inci Beylikdüzü Klasik Günleri, gala konseriyle sona erdi. Etkinliğin son gününde, Türk Rock müzik grubu Yüksek Sadakat ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası (BGSO) birlikte sahne aldı. Ayrıca konserde ilk performanslarını sergileyen Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu, 6 Şubat'ta yaşanan depremden etkilenen tüm çocuklar için 'Yeryüzünün Çocukları' isimli marşı seslendirdi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin 21-22 ve 23 Temmuz tarihlerinde düzenlediği 8'inci Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri'nin son gününde, Türk Rock müzik grubu Yüksek Sadakat ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası (BGSO) sahne aldı. Grup, 'Haydi Gel İçelim', 'Rengarenk', 'Fener' ve 'Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer' isimli şarkılarını seslendirdi. 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde gerçekleşen konserde Şef Hakan Tepeli yönetiminde, yaşları 14 ile 26 arasında değişen orkestra da sahne aldı.

DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLAR İÇİN SESLENDİRDİLER

Konserde sahne alan 7-12 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu ise 6 Şubat'ta yaşanan depremden etkilenen tüm çocuklar için özel bir marş seslendirdi. Söz ve müziği Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Özarslan ve Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu Şefi Mehmet Boyraz'a ait olan 'Yeryüzünün Çocukları' isimli marş dinleyicilere sunuldu.

"BEYLİKDÜZÜ'NDE HER DAİM SANATIN VE SANATÇININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Beylikdüzü her zamanki gibi çok güzel görünüyor. Yüksek Sadakat'in, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne almasından büyük gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şef Hakan Tepeli'ye ve kıymetli Beylikdüzü'nün evlatlarına yürekten teşekkür ediyorum. Asla eskimeyen parçalarıyla Yüksek Sadakat gurubuna şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada üç kuşak bir aradaydı. Beylikdüzü'nde her daim sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Beylikdüzü kentinin enerjisi bugün biraz daha yükseldi diye düşünüyorum. Beylikdüzü 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'ne çok yakıştınız' diye konuştu.

"GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ BİRLİK, GÜZELLİK VE KARDEŞLİK BURADA"

Konser sırasında konuşan Yüksek Sadakat grubunun solisti Kenan Vural, düzenlenen program için Beylikdüzü Belediyesi'ne teşekkür ederek 'Her zamankinden farklı olarak büyük bir orkestra ile çalıyoruz. Bizim içinde çok anlamlı ve bu işin sorumluluğunu omuzlarımızda daha fazla hissettiğimiz bir gece. Bu yüzden öncelikle sizlere büyük bir teşekkür etmek istiyoruz. Böyle bir kalabalık bize olan ilgi dışında aslında yaşayan insanlarla yerel yönetimin yakınlaşmasını ve birbirini desteklediğini gösteriyor. Bunu gördüğümüz için gerçekten çok mutluyuz. Tüm ülkede görmek istediğimiz birlik, güzellik ve kardeşlik burada gözlerimizin önünde' dedi.