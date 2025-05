71'inci Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı ödül töreni gerçekleşti

DARÜŞŞAFAKA Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen, usta yazar Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikaye Armağanı'nın 71'incisini, Şimdi Dönecek Dünya (İletişim Yayınları) adlı kitabıyla Burçe Bahadır kazandı.

Burçe Bahadır'a ödülünü, İş Kuleleri'nde düzenlenen ve edebiyat, kültür-sanat dünyasından birçok konuğun katıldığı törende İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul Üyesi Adnan Bali ile Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç takdim etti.

DOĞAN HIZLAN ÖZEL ÖDÜLÜ'NÜN İLK SAHİBİ DERYA SÖNMEZ OLDU

Sait Faik Hikaye Armağanı'nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına bu yıl ilk defa verilen Doğan Hızlan Özel Ödülü de bu törende sahibini buldu. Ödülü kazanan, Öteki Hayvanlar (Sel Yayıncılık) isimli kitabı ile Derya Sönmez oldu. Sönmez, ödülünü Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan'dan aldı.

'HER KİTAP HER OKUYANDA HER OKUNDUĞUNDA AYRI BİR KİTAPTIR'

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve 71'inci Sait Faik Hikaye Armağanı Seçici Kurulu Üyesi Adnan Bali, törende yaptığı konuşmada, uzun yıllardır iş birliği yaptıkları Darüşşafaka Cemiyetiyle birlikte verilen Sait Faik Hikaye Armağanı'nın sadece bir ödülden ibaret olmadığının altını çizdi. Bu yıl ilk defa Seçici Kurul'da yer almanın heyecanını yaşadığını ve ödüllerin her ikisinin de kadın yazarlarımıza gitmesini çok kıymetli bulduğunu söyleyen Bali, Burçe Bahadır ve Derya Sönmez'i tebrik etti.

'Yazmasam deli olacaktım' diyecek kadar edebiyata sevdalı bir yazar için bir araya gelindiğini söyleyen Bali, "Sait Faik Abasıyanık, yüreğinin sesiyle bize daha kim bilir neler anlatacakken, tıpkı Oğuz Atay, Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli gibi aramızdan erken ayrılan bir yazar" dedi.

Okumanın zevkini almayan insanların neyi kaybettiklerini de bilmediklerini söyleyen Adnan Bali, "Okumayan insan kendi tabirimle bayatlar. Gıdalar nasıl bayatlarsa insan da okumadığında bayatlar çünkü beslenemez ve kendini tekrara geçer. Bunun da farkında olmayabilir. Onun için çok okumalı, çoklu okumalıyız. Hatta kendimizi doğrulamak, çok beğendiğimiz fikirlerimizi defalarca teyit etmek için değil yanlışlanmak için okumalıyız" diye konuştu.

Bali, okumayla gelen zenginleşmenin bir ifadesi olarak her kitabın her okuyanda her okunduğunda ayrı bir kitap olduğunu belirterek, "Çünkü hayatta bir yolculuk yapıyorsunuz. O kitaptan aldıklarınız, hayatın değişik dilimlerinde de farklı oluyor" dedi.

'HİKAYE ARMAĞANI, DARÜŞŞAFAKA'DAKİ HER ÇOCUĞUN HİKAYESİNE DOKUNUYOR'

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç de konuşmasında, bugüne dek Haldun Taner'den Fakir Baykurt'a, Oktay Akbal'dan Orhan Kemal'e, Bilge Karasu'dan Selim İleri'ye, Tomris Uyar'dan Füruzan'a pek çok değerli yazarın bu ödülle edebiyat yolculuklarını taçlandırdıklarını söyledi.

"Sait Faik, 'Bir insanı sevmekle başlar her şey' demişti. Biz de her şeyin bir çocuğu eğitmekle başladığına inanıyoruz. Bu armağan, Darüşşafaka'daki her çocuğumuzun değişen hikayesine de dokunuyor. Çünkü Sait Faik'in eserlerinin telif gelirleri, yıllar boyunca Darüşşafaka'da eğitim gören öğrencilerimizin aydınlık geleceğine katkıda bulundu" diyen Güleç, bu yıl itibarıyla telif hakları serbest kalmış olmasına rağmen, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın önderliğinde pek çok yayınevinin bu mirası yaşatma kararlılığıyla, eserlerden elde edilen geliri vasiyete uygun biçimde Darüşşafaka Cemiyetine aktarmayı sürdürdüğünü belirtti.

'SAİT FAİK BİR ŞEHRİN, BİR ADANIN, BAMBAŞKA İNSANLARIN ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYOR'

Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan da konuşmasında, Sait Faik'in sadece bir hikayeci değil bir şehrin, bir adanın ve bambaşka insanların öyküsünü anlatan biri olduğunu belirterek, "Onun için yazmak nasıl bir şey? En hoşuma gideni, adada geziyor, çamlar arasında dolaşıyor, yazmanın ne olduğunu tartışıyor, birdenbire aklına bir şey geliyor. Hemen bir bakkala gidip kağıt ve kurşun kalem alıyor ve 'yazmasam ölürdüm' diyor. Yazarlık böyle bir şey. Yazmak insana yaşadığı sürece arkadaş oluyor" diye konuştu. Hızlan, uzun yıllar bu Hikaye Armağanı'nın jürisinde yer aldıktan sonra kendi adına ödül verilmesi nedeniyle de teşekkür etti.

ÖDÜLLÜ YAZARLAR

71'inci Sait Faik Hikaye Armağanı'nın sahibi olan Burçe Bahadır, çok küçük yaşta okuduğu ilk Sait Faik hikayesinin ardından "hiç kimsenin merak etmediği, insanların belki bakıp geçtiği bir dülger balığının bile hikayesi böyle güzel anlatılabiliyor demek ki" diye düşünerek hayran kaldığını belirtti. Bahadır, "Öncelikle jüriye, bana 'bu işi becerebiliyorsun' dedikleri, Darüşşafaka'ya eğitime bu kadar önem verdikleri, İş Bankası Kültür Yayınlarına edebiyatı destekledikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Doğan Hızlan Özel Ödülü'ne layık görülen Derya Sönmez de, "Sait Faik öykücülüğümüzün büyük ustası, Doğan Hızlan ise edebiyata uzun yıllardır emek veren ve hala ufkumuzu genişleten kıymetli bir isim. Bu yüzden bu ödül benim için çok kıymetli, değer görenlere teşekkür ediyorum" dedi.

SAİT FAİK HİKAYE ARMAĞANI

1955'te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964'ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor. Sait Faik'in annesi Makbule Abasıyanık'ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikaye kitabını seçerek 'Sait Faik Hikaye Armağanı'nı veriyor. Ödülü kazanan isim, her yıl yazarın Sait Faik'in vefat yıldönümü olan 11 Mayıs'ta açıklanıyor.

Edebiyat dünyamızın en önemli ödüllerinden biri olan Armağan, 2012'den itibaren Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlendi. 2025 yılında Sait Faik Hikaye Armağanı Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Kültür Yayınları'nın yanı sıra Türkiye İş Bankası'nın da iş birliğiyle verilmeye başlandı.

71'inci Sait Faik Hikaye Armağanı ve Doğan Hızlan Özel Ödülü Seçici Kurulu, Prof. Dr. Nazan Aksoy, Prof. Seval Şahin, Cemil Kavukçu, İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Darüşşafaka Cemiyeti Kültürü ve Tarihi Komisyonu Üyesi Beşir Özmen ve İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'den oluşuyor.