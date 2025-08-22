62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Jüri Başkanı Ömer Vargı Oldu

Bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını Ömer Vargı üstlenecek. En iyi film ödülü 3,5 milyon lira olarak belirlendi.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını Ömer Vargı üstlenecek.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek festival kapsamında hazırlıklar sürüyor.

Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini Ömer Vargı'nın üstleneceği festivalde, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film ödülü bu yıl 3,5 milyon lira olarak açıklandı. Ulusal yarışmalar için başvurular, bugün sona erecek.

Ömer Vargı, kariyeri boyunca 1500'den fazla reklam filmi yönetti.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Kültür Sanat
