61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Ayşe' Filminin Dünya Prömiyeri Yapıldı

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Ayşe" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan ve Necmi Sancak'ın yönettiği "Ayşe" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Down sendromlu Rıdvan Sancak ile ablası Fatma Sancak'ın hayatının konu alındığı filmde Binnur Kaya, Rıdvan Sancak, Nazlıcan Demir, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner Alıcı ve Orkuncan İzan rol aldı.

Yönetmen ile oyuncular seyircilerin sorularını yanıtladı

Filmin gösterimi sonrası Yönetmen Necmi Sancak ve oyuncuların katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Yönetmen Sancak, yaşanan bir hikayeden yola çıkarak senaryoyu oluşturduğunu, Rıdvan Sancak ve ablası Fatma Sancak'ın yaşadıklarını beyaz perdeye aktardıklarını söyledi.

Filmde kendi hayatını oynayan down sendromlu Rıdvan Sancak ise iyi bir film olduğunu belirterek, film ekibine teşekkür etti. Sancak, seyirciler arasında bulunan ablası Fatma Sancak'a da "Seni seviyorum" diye seslendi.

Oyuncu Binnur Kaya da senaryoyu okuduğunda çok beğendiğini ve böyle bir projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Oyuncu down sendromlu Rıdvan'ın harika bir partner olduğunu, hiç işi aksatmadan çalıştıklarını anlatan Kaya, "Filmde Rıdvan'ın ablası Fatma'yı oynamaya çalıştım. Onun yaşadıklarının yüzde 1'ini, 2'sini gösterebildik. Güzel bir çalışmaydı, dilerim emeğinin karşılığını alır." dedi.

Oyuncu Menderes Samancılar da senaryoyu okuduğunda tereddüt etmeden kabul ettiğini söyledi.

İyi bir hikayenin işlendiğini ifade eden Samancılar, "Bakış açım rolün büyüğü küçüğü yoktur, projenin neye hizmet etmesi önemlidir. Senaryoyu okudum, dert, sıkıntı vardı ve çözüm istiyordu. Bu proje de bizim sıkıntılarımızdan biri, böyle bir projede yer almak boynumuzun borcu. Set çalışanlarından çaycımıza, yönetmenimizden oyunculara kadar böyle güzel projede bir tuğla oldukları için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Filmin konusu

Ayşe (47), down sendromlu kardeşi Rıdvan (38) ile sürekli büyüyen ve çehresi değişen İstanbul'un dış mahallelerinde yaşamaktadır. Babaları uzun zamandır hastanede ölümünü beklemektedir. Çalıştığı benzin istasyonuna uğrayan bir uluslararası kamyon şoföründen evlenme teklifi aldığında, Ayşe kaderiyle hayalleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.