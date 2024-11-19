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60. Venedik Sanat Bienali Kapanışa Hazırlanıyor: Zeynep Çilek Çimen'den İz Bırakan Performans

60. Venedik Sanat Bienali Kapanışa Hazırlanıyor: Zeynep Çilek Çimen'den İz Bırakan Performans
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60. Venedik Sanat Bienali, bu yıl "Stranieri Ovunque – Her Yerde Yabancılar" temasıyla sanatseverlerle buluştu. 24 Kasım'da sona erecek olan bienal, küresel meseleleri ve tarihsel mirası sanatın farklı dallarıyla buluşturarak izleyicilere zengin bir deneyim sundu. Bienal kapsamında Arsenal meydanlarında düzenlenen etkinliklerde, küratör Anastasia Dawson'un davetiyle pek çok farklı coğrafyadan sanatçı yer aldı.

Bu kapsamda, uluslararası sanat platformu Akneye iş birliğiyle gerçekleştirilen kamusal alandaki heykel projelerine ek olarak, Zeynep Çilek Çimen'in fiziki performansı da dikkat çekti. Çimen, 19-24 Kasım tarihleri arasında sergilenen performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Performans, 24 Kasım'daki gala akşamıyla final yapacak.

FARKLI BİR DENEYİM

Zeynep Çilek Çimen, performansıyla sanatseverleri bir atölye sürecine dahil ettiğini belirterek, "İzleyici karşısında atölyede gerçekleştirdiğimiz süreci sergilemek benim için farklı bir deneyim oldu. Atölye kapılarını dünyaya açmak, sürece izleyiciyi dahil etmek daha önce deneyimlemediğim bir alan. Venedik Bienali gibi dünyanın en önemli sanat organizasyonlarından birine performansla katılmak benim için çok değerli. Akneye işbirliği ve küratör Anastasia Dawson'a daveti için teşekkür ederim," dedi.

60. Venedik Sanat Bienali Kapanışa Hazırlanıyor: Zeynep Çilek Çimen'den İz Bırakan Performans

TEKERRÜR KAVRAMI ELE ALINIYOR

Çimen'in sanatı, felsefeci Kierkegaard'ın "Tekerrür" kavramını sanatsal bir bağlamda ele alarak, tekrarın yeni anlamlar yaratabileceğini gözler önüne seriyor. Geleneksel motifleri modern estetikle harmanlayan sanatçı, izleyiciyi hem geçmişe hem de bugüne dair çok katmanlı bir yolculuğa çıkarıyor. Her bir tekrar, yalnızca bir motif olarak değil, geçmişin bugünde yeniden doğuşu olarak anlam kazanıyor.

Zeynep Çilek Çimen, performanslarıyla geçmiş ile günümüz arasında sanatsal ve kültürel köprüler kurarak, izleyicilere benzersiz bir anlam dünyası sunuyor. 60. Venedik Bienali, onun gibi sanatçıların katkılarıyla bir kez daha, sanatın evrensel bir dil olduğunu gözler önüne seriyor.

60. Venedik Sanat Bienali Kapanışa Hazırlanıyor: Zeynep Çilek Çimen'den İz Bırakan Performans

Betül Cirit
Betül Cirit
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