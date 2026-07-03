II. Beyazıt'ın 530 yıllık hayır şartı Manisa'da yerine getirildi

Sultan II. Beyazıt'ın 1496 yılında kurduğu vakfın hayır şartı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'da yerine getirildi. Toplu sünnet şöleni kapsamında 28 çocuk sünnet ettirilirken, çocuklara çeyrek altın ve bisiklet hediye edildi.

Sultan II. Beyazıt tarafından 1496 yılında kurulan vakfın 530 yıllık hayır şartı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'da düzenlenen toplu sünnet şöleniyle yerine getirildi. Organizasyon kapsamında 28 çocuk sünnet ettirilirken, gün boyu düzenlenen etkinliklerle çocuklar ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sünnet şöleni öncesinde çocuklar, süslenen klasik otomobillerle şehir turuna çıkarıldı. Manisa Mevlevihanesi, Muradiye Külliyesi ve Saruhanbey Medresesi gibi kentin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan mekanları gezen çocuklar, daha sonra mehter takımı eşliğinde Hatuniye Camii'ne geçti. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından tarihi Kurşunlu Han'da sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Şölene Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Tahir Emre Can, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, Vakıflar İzmir Bölge Müdür Yardımcısı Musa Özgür Turnalı, Vakıflar İzmir Bölge Hayır Hizmetleri Şube Müdürü Haşim Yadigar, Ferdi Zeyrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Zeyrek ile çok sayıda davetli, çocuklar ve aileleri katıldı.

Programda davetlilere kavurma, pilav ve ayran ikram edilirken, çocuklar için hazırlanan oyun alanlarında palyaço gösterileri düzenlendi. Etkinlikte patlamış mısır, pamuk şekeri ve Osmanlı şerbeti de ikram edildi.

"530 yıllık vakfiye geleneğini sürdürüyoruz"

Programda konuşan Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Tahir Emre Can, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ecdattan miras kalan vakıfların hayır şartlarını eksiksiz yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Can, yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere yönelik birçok sosyal destek çalışması yürüttüklerini ifade ederek, Ramazan ve Kurban bayramlarında gerçekleştirilen yardımların ardından bugün de sünnet düğünü yapma imkanı bulamayan çocukların mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.

Çocukların tarihi mekanları dolaşarak kültürel mirası tanıma fırsatı bulduğunu belirten Can, düzenlenen şölenin çocukların hayatları boyunca unutamayacakları bir hatıra olmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

"Asırlık hayır şartının yaşatılması çok anlamlı"

Ferdi Zeyrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Zeyrek de Sultan II. Beyazıt Vakfı'nın 530 yıllık hayır şartının aradan geçen yüzyıllara rağmen kesintisiz şekilde yerine getirilmesinin büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Tahir Emre Can ve protokol üyeleri tarafından sünnet olan 28 çocuğa çeyrek altın takılırken, her birine bisiklet hediye edildi.

Program, çocukların çeşitli etkinliklerle eğlenmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı