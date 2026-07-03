Haberler

Beklenen karar verildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi

Beklenen karar verildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi Haber Videosunu İzle
Beklenen karar verildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme imzalayacak. İki tarafın anlaşmaya vardığı, ve bugün resmi imzaların atılacağı aktarıldı.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sarı-lacivertli kulüpteki geleceği belli oldu. 

MERT HAKAN FENERBAHÇE'DE KALIYOR

Sözleşme süresinin bitmesine rağmen takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası’ndaki ilk etap kamp çalışmalarına katılan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de kalıyor. 

İSMAİL KARTAL İSTEDİ, ANLAŞMA SAĞLANDI

Oyuncunun kampta yer alması ve takımda kalmasının arkasındaki isim teknik direktör İsmail Kartal oldu. Deneyimli çalıştırıcının yönetimle özel bir görüşme gerçekleştirerek başarılı orta sahanın kadroda tutulmasını talep ettiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetiminin, Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı dile getirildi. Tarafların bugün resmi imzaları atması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Transfer olduğu günden bu yana Fenerbahçe'de 149 maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu 11 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama

Yolcular dikkat! Esenboğa'da hava trafiğine geçici kısıtlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı

''İstifa etmeyeceğim'' deyip baş kaldırmıştı! Gözünün yaşına bakılmadı
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi

CHP'li vekilin yeğeni gözaltında! Suçlama baş ağrıtacak cinsten
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Müjdeyi verdiler! TFF'den yeni futbol kuralları açıklaması

Futbol kurallarında değişiklik! Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

F.Bahçe'den Beşiktaş'a iki transfer