Haberler

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Finalistleri Açıklanadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 32. kez düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın finalistleri belirlendi. 65 belgeselin başvurduğu yarışmada 10 film yarışacak ve 7'si dünya prömiyeri yapacak.

Adana'da bu yıl 32. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında organize edilen Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 65 belgeselin başvurduğu yarışmada bu yıl, 7'si dünya prömiyeri olmak üzere toplam 10 film yarışacak.

Bu yıl yarışmada, Atıl İnaç'ın "Hümanist Bir Deha, Gazi Yaşargil", Ayşe Çetinbaş ile Çayan Demirel'in "Kardeş Türküler: 30 Yılın Öyküsü", Bulut Renas Kaçan'ın "Döngü", Burcu Özkaya Günaydın'ın "Araf", Gülten Taranç ile Ragıp Taranç'ın "Dedemin Evi", İbrahim İzol'un "Nikita Tanrıçanın Ölümü", Melik Külekci'nin "Manguel'in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar'ın İzinde", Murat Can Bilgincan'ın "Karne", Ömer Faruk Çetin'in "Muzaffer" ve Sibel Karakurt'un "Eskisi Gibi" filmleri finalist olarak belirlendi.

7 belgeselin dünya prömiyeri Adana'da yapılacak

Yarışmada ayrıca, "Araf", "Döngü", "Hümanist Bir Deha", "Kardeş Türküler: 30 Yılın Öyküsü", "Karne", "Manguel'in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar'ın İzinde" ve "Nikita Tanrıçanın Ölümü" adlı belgeseller, dünya prömiyerini 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapacak.

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 22-28 Eylül'de düzenlenecek.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Kültür Sanat
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adeta bir 'Külkedisi' masalı: Tuvalet temizlerken dizi yıldızı oldu

Adeta bir 'Külkedisi' masalı! Tuvalet temizlerken dizi yıldızı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.