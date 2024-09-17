Üye Girişi
Haberler

31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Gala Konseri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde gerçekleştirilen 'Opera Gala Gecesi' konseri, ünlü bestecilerin eserleri ve yetenekli solistlerle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Opera Gala Gecesi" konseri sanatseverlerle buluştu.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen festivalde, Devlet Opera ve Balesinin uluslararası alanda başarılar elde etmiş genç opera solistleri soprano Çiğdem Soyarslan ve Dilan Ayata, mezzosoprano Ezgi Karakaya, bariton Faik Mansuroğlu ve tenor Mert Süngü sahne aldı.

Sanatçılara sahnede, şef Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Konserde sanatçılar Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart gibi ünlü bestecilerin eserlerinden oluşan geniş bir repertuvar sundu.

Orkestra Şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg, konser öncesi gazetecilere, Aspendos'ta sanatseverlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu akşam büyük bir gala konseri için sahnede olacaklarını belirten Skanderbeg, "Çok önemli aryalar ve düetler dinleyicilerle buluşacak. Konserin ilk bölümünde solistler daha ciddi aryalarla karşımıza gelecek, ikinci kısımda daha neşeli ve popüler aryalarla devam edeceğiz. Benim için solist sanatçı arkadaşlarımızla çalışmak çok keyifli oldu. Farklı repertuvarlar söyleyen sanatçılarımız var. O yüzden daha fazla kültürlü ve daha fazla varyasyonlu bir gece olacak." diye konuştu.

Türkiye'de 2011'den bu yana opera temsilleri yönettiğini aktaran Skanderbeg, Türkiye'deki seslerin ve prodüksiyonların çok yüksek seviyede olduğunu kaydetti.

Solist sanatçı Faik Mansuroğlu da Aspendos'ta ikinci kez sahneye çıkacağını dile getirerek, "Böyle bir antik tiyatroda şarkı söylemek bir opera sanatçısı için gerçekten çok özel ve güzel. Şarkı söylerken çok güzel bir tiyatroyu izliyorsunuz ve bu size ekstra bir ruh katıyor. " ifadelerini kullandı.

Solist sanatçı Mert Süngü ise Aspendos'un en iyi korunan antik tiyatrolardan biri olduğunu söyledi.

İlk kez sahne alacağı antik tiyatronun oldukça iyi bir akustiğe sahip olduğunu belirten Süngü, sanatseverlere keyifli bir gece geçirmelerini diledi.

Festival, 20 Eylül'de İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek "Kuğu Gölü" balesi ile devam edecek.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Kültür Sanat

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Etkinlik Festival Aspendos antalya Turizm Kültür Sanat Müzik

Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok

Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Gündemimizde yok

 Bakan Tekin'den 'Gazze' dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldı

Okulun ilk günü işlenen ders infial yaratmıştı! Bakan Tekin canlı yayında yanıt verdi

 Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, '1 alana 1 bedava' kampanyasıyla satmaya çalıştılar

Tarihi geçmiş ürünleri, skandal kampanyayla vatandaşa satmaya çalıştılar
Küçücük bebeğe bile aldırmadan genç kadını taciz etti! Motokuryeyi görüntüler ele verdi

Küçücük bebeğe bile aldırmadan rezil planını uyguladı! Motokuryeyi görüntüler ele verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef İşkembeli Nohut tarifi! En güzel İşkembeli Nohut tarifi! İşkembeli Nohut tarifi nasıl yapılır? İşkembeli Nohut için malzemeler! MasterChef Kuzu Kapama tarifi! En güzel Kuzu Kapama tarifi! Kuzu Kapama tarifi nasıl yapılır? Kuzu Kapama için malzemeler! MasterChef Patates püresi tarifi! En güzel Patates püresi tarifi! Patates püresi tarifi nasıl yapılır? Patates püresi için malzemeler! MasterChef Kadınbudu köfte tarifi! En güzel Kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte tarifi nasıl yapılır? Kadınbudu köfte için malzemeler! MasterChef Biber Dolması tarifi! En güzel Biber Dolması tarifi! Biber Dolması tarifi nasıl yapılır? Biber Dolması için malzemeler! MasterChef Taze Fasulye tarifi! En güzel Taze Fasulye tarifi! Taze Fasulye tarifi nasıl yapılır? Taze Fasulye için malzemeler! MasterChef Mercimek Çorbası tarifi! En güzel Mercimek Çorbası tarifi! Mercimek Çorbası tarifi nasıl yapılır? Mercimek Çorbası için malzemeler! Yasama organı nedir? Yasama organı görevi nedir? Bursa elektrik kesintisi! 17-18 Eylül İnegöl, Gemlik, Yıldırım elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 17-18 Eylül İslahiye, Şehitkamil, Nurdağı elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17-18 Eylül Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title