30. Uluslararası Aspendos Opera ve Balesi Festivali Gala Konseriyle Son Buldu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Balesi Festivali, Antalya'da gerçekleştirilen gala konseriyle sona erdi. Konserde yerli ve yabancı klasik müzik severlerin yoğun ilgisi vardı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce Antalya'daki tarihi Aspendos Tiyatrosu'nda bu yıl 30'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Aspendos Opera ve Balesi Festivali', gala konseriyle sona erdi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Akın Ulutaş, Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel'in de izlediği gala konserine yerli ve yabancı klasik müzik sever izleyicinin ilgisi yoğun oldu. SAHNEDE 8 SOLİST Konserde şef Tolga Atalay'ın yönettiği Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sahne aldı. Konserde sopranolar Gülbin Günay, Nurdan Küçükekmekçi, Perihan Diana Nayır, Feryal Türkoğlu, mezzosoprano Ferda Yetişer, tenorlar Erdem Erdoğan, Efe Kışlalı, bas Tuncay Kurtoğlu solist sanatçılar olarak izleyici karşısına çıktı. Solistler, dünyaca ünlü besteciler P. P. I. Çaykovski, S. Rahmaninov, A. Dvorak, G. Denizetti, G. Bizet, G. Puccini, W. A. Mozart, P Mascagri'nin seçkin opera eserlerini orkestra eşliğinde yorumladı. İzleyiciye muhteşem bir akşam yaşatan solistler ile orkestra alkış yağmuruna tutuldu. ÜNLÜ ESERLER SAHNELENMİŞTİ

30'ncu Uluslar arası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin perdesi besteci G. Verdi'nin 'Aida' isimli eseriyle açılmış, eseri Ankara-Antalya Devlet Opera ve Balesi sahnelemişti. Festivalde Ankara-Antalya Devlet Opera ve Balesi besteci P. Puccını'nın 'Tosca' adlı opera eserini, Ankara Devlet Opera ve Balesi besteci P.İ. Çaykovski ile P.I. Tchaıkovsky'nin 'Kuğu Gölü' adlı bale eserini, İstanbul Devlet Opera ve Balesi L. Mınkus'un 'La Bayadere' adlı bale eserini sahnelemişlerdi. Konserin son eseri ise Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 'Gala Konseri' oldu.

'ENERJİMİZ DAHA DA ARTACAK' Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine getirilen Tan Sağtürk, konser öncesi opera ve bale sanatçılarıyla bir süre sohbet etti. Kameraların karşısına da geçen Sağtürk, "Göreve yeni başladım. İlk yaptığım şeylerden biri genel müdürlüğümüze bağlı kurumlarımızı ziyaret etmek oldu" dedi, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Antalya'dan sonra İstanbul Opera ve Bale Müdürlüğümüzü ziyaret edeceğim. Sorunlarımızı, yapmamız gerekenleri yerinde tespit ediyorum konuşuyoruz. Nadide kurumumuzun sanatçıları çok değerli. Sanatçılarımızın arasında büyük bir istek, arzu oluştu. Hepimiz heyecanlıyız, elimizdeki bayrağı daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Heyecanımızın sonuna kadar sürmesini arzuluyorum. Çıktığımız nokta da aynı heyecan, aynı enerji oluşabilsin istiyorum. Aspendos Tiyatrosu da tarihi değerlerimizden biridir. Önümüzdeki yıllarda bakalım neler olacak burada. Daha fazla izleyiciye ulaşmak hedefimiz oldu. Sanatsal ekibimizle toplantılar yapıyoruz. Çıtayı bir tık daha geçebilecek bir planlama içine girdik. Bu tip festivaller özendirici oluyor. Festivallerimizi daha da öteye taşıyabileceğimiz bir hale geleceğiz."

(DHA)