30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Yetkin Dikinciler ve Gülay Afşar'ın yaptığı Büyük Ödül Töreni, sanatçıların kırmızı halıdan geçerek tören alanına gelmesiyle başladı.

Vefat eden oyuncular anıldı

Geçen yıl vefat eden Türk sinema oyuncularının isimlerinin okunduğu, fotoğraflarının sahneye yansıtıldığı törende, bu yıl festival süresince yapılan etkinliklerden oluşan video gösterisi izlendi, Bülent Ortaçgil ve orkestrası kısa bir konser verdi.

En İyi Film: Sanki Her Şey Biraz Felaket

11 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülüne, yönetmenliğini Umut Subaşı'nın yaptığı "Sanki Her Şey Biraz Felaket" layık görüldü.

Subaşı'na ödülünü Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, jüri başkanı yönetmen Ömer Faruk Sorak ile jüri üyeleri birlikte verdi.

Subaşı aynı zamanda "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini alırken, filmi ayrıca "SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film" ödülüne değer görüldü.

En iyi erkek ve kadın oyuncu ödülleri

Gecede "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Karganın Uykusu filmindeki rolüyle Ahmet Ağgün, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü Cam Perde filmi oyuncusu Selen Kurtaran aldı.

Festivalde, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü Suyun Üstü filminden Elit İşcan ile Yüzleşme filminden Nilay Erdönmez arasında, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü de Annesinin Kuzusu filminden Necip Memili ile Yüzleşme filminden Okan Urun arasında paylaşıldı.

"54 yıl önce başlayan festivali devam ettirmenin onurunu yaşıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, açılışta yaptığı konuşmada, Altın Koza'yı Türkiye'de marka haline getiren başta sanatçılar olmak üzere herkese teşekkür etti.

Cumhuriyet'in 100. yılında 54 yıl önce başlayan festivali devam ettirmenin onurunu, gururunu yaşadıklarını ifade eden Karalar, "Altın Koza genelde kadraja girmeyenleri kadraja alan, ötekileri kadraja alan, eşitlikçi, emeğe saygılı ve onları alkışlayan, yenilikçi anlayışı destekleyen ve ödüllendiren bir çizgi işidir. Altın Koza'nın da farkı budur." dedi.

"Sinemamızın Yüzü" ödülleri

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla "Sinemamızın Yüzü" ödülleri Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a verildi.

Kadir İnanır'a ödülünü takdim eden Merve Dizdar, topluma örnek olmuş bir sanatçı olmasının yanı sıra muhteşem oyunculuğu ve mesleğiyle ilgili kendisine hayaller kurduran İnanır'a ödülünü vermekten gurur duyduğunu söyledi.

Kadir İnanır da mesleklerine gösterilen saygının böylesine güzel bir organizasyonla herkese ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İnanır, "2013 yılından beri benim ağzımdan barıştan başka hiçbir şey çıkmadı. Ellerimizi birleştireceğiz, kalplerimizi kucaklaştıracağız ve büyük barışı mutlaka sağlayacağız. İşte o zaman dünyanın en güzel ülkesinde, burada yaşayan milyonlarca insan, koca ülkeyi festival alanına çevirecek. Hep bir ağızdan coşkuyla bağıracak, 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diye." ifadesini kullandı.

Türkan Şoray'a ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar verdi.

Şoray, 15 yaşına girmeden başladığı sinemada 220 filmde başrol oynadığını belirterek, "Büyük Atatürk'ün Cumhuriyet ile birlikte kadınlara verdiği haklar sayesinde ben bu ödülü aldım. Bir Cumhuriyet kadını olarak Atatürk'e çok şey borçluyuz. Minnetlerimle. dedi.

Ödüllerini aldıktan sonra tekrar anons edilen İnanır ve Şoray, el ele tutuşarak yeniden sahneye geldi.

Festivalde "Yılmaz Güney" ödülüne Tunahan Kurt'un yönettiği "Karganın Uykusu" filmi, eski festival direktörü merhum Kadir Beycioğlu anısına verilen "Jüri Özel" ödülüne de Fikret Reyhan'ın yönettiği "Cam Perde" filmi layık görüldü.

Ödüller

En İyi Film ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket - Umut Subaşı

Yılmaz Güney ödülü: Karganın Uykusu - Tunahan Kurt

En İyi Yönetmen ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket - Umut Subaşı

En İyi Senaryo ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket - Umut Subaşı

En İyi Kadın Oyuncu ödülü: Cam Perde - Selen Kurtaran

En İyi Erkek Oyuncu ödülü: Karganın Uykusu - Ahmet Ağgün

En İyi Müzik ödülü: Karganın Uykusu - Canset Özge Can

En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü: Karganın Uykusu - Ziya Kasapoğlu

En İyi Sanat Yönetmeni ödülü: Annesinin Kuzusu - Meral Aktan

En İyi Kurgu ödülü: Cam Perde - Fikret Reyhan

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü: Suyun Üstü - Elit İşcan / Yüzleşme - Nilay Erdönmez

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü: Annesinin Kuzusu - Necip Memili / Yüzleşme - Okan Urun

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülü: Kıyıda - Deniz Altan

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü: Karganın Uykusu - Eser Ağçalı

Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen ödülü: Açık Kapılar Ardında - Alpgiray Uğurlu

Sinema Yazarları Derneği Cüneyt Cebenoyan En İyi Film ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket - Umut Subaşı

Adana İzleyici ödülü: Karganın Uykusu

Mansiyon: Bir Gün 365 Saat

Törende ayrıca Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması'nın kazananlarına ödülleri verildi.