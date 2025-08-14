3. Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali Başladı

Güncelleme:
Trabzon'da 14-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali, 'Dünya barışı için horon ile el ele' sloganıyla farklı ülkelerden gelen 795 katılımcının kortejiyle başladı. Katılımcılar, horon halkası oluşturup gösteriler sundu.

Trabzon'da 14-17 Ağustos'ta düzenlenecek "3. Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali" başladı.

Büyükşehir Belediyesinin paydaşlığında "Dünya barışı için horon ile el ele" sloganıyla gerçekleştirilen festival kapsamında Trabzon'a gelen 36 ülkeden 795 kişi kortej eşliğinde, Kahramanmaraş Caddesi'nden Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Kortejde yer alan Mardin, Aydın, Trabzon gibi illerin yanı sıra Meksika, Kosovo, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkelerin ekipleri Tabakhane, Atapark ve Trabzon Valiliği gibi belirli güzergahlarda durarak, gösteri sundu.

Vatandaşlar, ekiplerle fotoğraf çektirirken, Güney Afrika ekibinin gösterisi de bir süre alkışlandı.

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'ne gelen farklı ülkelerin ekipleri, horon halkası oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay da ekiplerle bir süre horon oynadı.

Gülay, AA muhabirine, hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok ekibin festivalde yer aldığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine 36 ülkeden ekibin Trabzon'a geldiğini belirten Gülay, katılımcılara teşekkür etti.

Ekiplerin gösterilerini sergilemesi ve yöresel sanatçıların konserleriyle devam eden festival, 17 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
500
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
