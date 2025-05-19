3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali'nde Özel Söyleşi: Efsaneden Gerçeğe

3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali'nde Özel Söyleşi: Efsaneden Gerçeğe
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3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali kapsamında 'Efsaneden Gerçeğe: Kültürel Miras' başlıklı özel bir söyleşi, 23 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek. Etkinlikte mitlerin ve efsanelerin kültürel miras üzerindeki etkileri ele alınacak.

3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali hazırlıkları kapsamında "Efsaneden Gerçeğe: Kültürel Miras" başlıklı özel söyleşi 23 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek.

Festival direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konak Sanathane'de saat 16.30'da başlayacak etkinliğin moderatörlüğünü festivalin kurucu direktörü Gülşah Elikbank üstlenecek.

Etkinlikte Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük ve Smyrna Agorası Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy konuşmacı olarak yer alacak.

Söyleşide, mitlerin ve efsanelerin kültürel miras üzerindeki etkileri ele alınacak.

Katılımcılar mitolojik anlatıların tarihi ve arkeolojik gerçeklikle olan ilişkisini, kültürel kimliklerin oluşumuna katkısını ve günümüze yansımasını uzman isimlerden dinleme imkanı bulacak.

Söyleşi halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
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