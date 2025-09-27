3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali Manisa'da Başladı
Mitolojiyi sinema, edebiyat, müzik ve dijital oyunlarla buluşturan 3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, Manisa'da gerçekleştirildi. Festival, arkeolog-yazar Özlem Ertan'ın sunumuyla açıldı ve çeşitli etkinliklerle devam etti.
Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen festivalin açılışında arkeolog-yazar Özlem Ertan, "Hitit Masalları" başlıklı sunumuyla sahne aldı.
Ardından Gökmen Küçükdemirtaş moderatörlüğünde düzenlenen "İnsanlığın Ortak Hikayesi" söyleşisinde, festival direktörü Gülşah Elikbank, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Dr. Sadice Çobanoğlu ve Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin konuşmacı olarak yer aldı.
Etkinliklerin ilk gününde Hayao Miyazaki'nin "Küçük Deniz Kızı Ponyo" filmi, ikinci gününde ise Claude Barras'ın yönettiği "Vahşiler" izleyiciyle buluştu.
Festival direktörü Elikbank, mitolojiyi sinemanın evrensel diliyle dünyaya taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Çocukluğumda dinlediğim masalları bugün festival aracılığıyla kamusal alana aktarıyoruz. Kendi hikayemize sinemanın diliyle sahip çıkıyoruz." dedi.
Festival, Manisa'nın ardından İstanbul ve Çanakkale'de devam edecek.