Haberler

3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali Manisa'da Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mitolojiyi sinema, edebiyat, müzik ve dijital oyunlarla buluşturan 3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, Manisa'da gerçekleştirildi. Festival, arkeolog-yazar Özlem Ertan'ın sunumuyla açıldı ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Mitolojiyi sinema, edebiyat, müzik ve dijital oyunlarla buluşturan 3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, Manisa'da meraklılarıyla buluştu.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen festivalin açılışında arkeolog-yazar Özlem Ertan, "Hitit Masalları" başlıklı sunumuyla sahne aldı.

Ardından Gökmen Küçükdemirtaş moderatörlüğünde düzenlenen "İnsanlığın Ortak Hikayesi" söyleşisinde, festival direktörü Gülşah Elikbank, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Dr. Sadice Çobanoğlu ve Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliklerin ilk gününde Hayao Miyazaki'nin "Küçük Deniz Kızı Ponyo" filmi, ikinci gününde ise Claude Barras'ın yönettiği "Vahşiler" izleyiciyle buluştu.

Festival direktörü Elikbank, mitolojiyi sinemanın evrensel diliyle dünyaya taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Çocukluğumda dinlediğim masalları bugün festival aracılığıyla kamusal alana aktarıyoruz. Kendi hikayemize sinemanın diliyle sahip çıkıyoruz." dedi.

Festival, Manisa'nın ardından İstanbul ve Çanakkale'de devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Kültür Sanat
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay

Hani oynuyordu? Güllü'nün son görüntülerinde dikkat çeken detay
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.