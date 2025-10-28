29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk Halk Müziği Konseri
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Korosu ve Kalbin Ritmi Grubu ile konser düzenledi. Etkinlik, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti ve yoğun ilgi gördü.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı sanatseverler ilgi gösterdi.
Şef Kemal Kamalı tarafından yönetilen konserde Türk halk müziğinin sevilen eserlerine yer verildi.
Engelli koro ve solistlerin sahne performansı Bursalı müzikseverlerden beğeni topladı.
