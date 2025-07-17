Bayburt'ta düzenlenen "29. Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni" başladı.

Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, Dede Korkut'un merkeze bağlı Masat köyündeki türbesini ziyaret etti.

Ardından Genç Osman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki Dede Korkut Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Vali Eldivan, Saray Bahçesi'ndeki açılış töreninde, Bayburt'un, sadakatin, kardeşliğin, vatan sevgisinin en güzel örneklerinin sergilendiği, tarih boyunca bu değerler uğruna bedel ödemiş müstesna bir yer olduğunu söyledi.

Bu topraklarda gönül dünyasına ve kültürel hafızaya yön vermiş şahsiyetlerin yetiştiğini belirten Eldivan, "Bu topraklar aynı zamanda Dede Korkut'un izlerini taşıyan, onun boy boylayıp, soy soyladığı mukaddes bir yerdir. Dede Korkut, yalnızca sözlü edebiyatımızın öncüsü değil, aynı zamanda Türk milletinin yüzyıllar boyu nesilden nesle aktardığı hikmetin, irfanın ve kültürel kimliğin timsalidir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mete Memiş de Dede Korkut'un hem Bayburt hem de ülke için özel bir yeri bulunduğunu vurgulayarak, "Dede Korkut hem bizim bugünümüz hem de yarınımız. Özellikle gençlerimizin Dede Korkut hikayelerini okumaları gerekir. Onun hikayeleri bizim evlerimizin başucu kitapları olmalı." dedi.

Konuşmaların ardından, halk oyunları ekibi ve mehter takımı tarafından gösteri sunuldu.