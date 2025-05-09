26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Devam Ediyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin üçüncü gününde televizyon programcısı ve eğitmen Serdar Kılıç söyleşi yaptı.

Safranbolu Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festivalin üçüncü gününde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde "Belgesel Sinema Çalıştayı Sonuç Bildirisi" programı gerçekleştirildi.

Daha sonra Tarihi Çarşı Tarihi Belediye Binası'nda "Türk Belgesel Sinemasının Büyük Bir Ustası: Suha Arın" sergisi ve "Belgeselin Omurgası: Suha Arın Sineması Üzerine" kitap imza günü etkinliği düzenlendi.

Son olarak Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde "Festivalin Ortaya Çıkış Hikayesi" ile televizyon programcısı ve eğitmen Serdar Kılıç'ın "Doğa-İnsan ve Safranbolu" söyleşileri yapıldı.

Festival yarın ödül töreni ile sona erecek.

Safranbolu'nun kültürel mirasını belgesel sanatı aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlayan festivalde, bu yıl yaklaşık 1500 başvuru arasından finale kalan 30 belgesel film izleyiciyle buluşuyor.

Gösterimler, halka açık ve ücretsiz olarak Leyla Dizdar Kültür Merkezi ile Ata Merkez Sinema Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları, akademik oturumlar, sergiler ve kültürel etkinlikler de yapılıyor.