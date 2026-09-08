25 yıllık uyuşturucu bağımlılığından kurtulup yuva kurdu

ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te, 25 yıldır kullandığı uyuşturucuyu Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sayesinde bırakan T.D, bağımlılığından kurtulduktan sonra evlenip çocuk sahibi oldu.

Aslen Artvinli olan, 2000 yılında Yavuz Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanını kazanarak ailesiyle Bilecik'e yerleşen T.D. (41), aynı sene henüz 15 yaşındayken, Antalya'daki bir otelde staj yaptığı sırada esrarla tanıştı.

Zamanla sentetik uyuşturucu türlerine de yönelen T.D, ara sıra uyuşturucudan uzak dursa da bağımlılığından tamamen kurtulamadı.

Bu süreçte birkaç kez İstanbul ve Bursa'daki Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezinde de (AMATEM) tedavi gören T.D, son olarak Haziran 2025'te Bilecik YEDAM'a başvurdu.

Haftada 2 gün buraya gelerek uzmanlarla görüşmeler gerçekleştiren T.D, Ağustos 2025'te uyuşturucuyu tamamen bıraktı.

Aynı ay evlenip yuva kuran T.D, 5 Mayıs'ta kızını kucağına aldı, şimdi ise eşi ve 4 aylık kızıyla sağlıklı bir hayat sürüyor.

Kentteki bir fabrikada işçi olarak çalışan T.D, AA muhabirine, zor bir çocukluk dönemi geçirdiğini söyledi.

Babasının alkol kullandığını anlatan T.D, şöyle devam etti:

"Alkol kullanan birisinin çocuklarına doğru yaklaşmasını bekleyemezsiniz. Aile ortamında eksik kaldığınız için dışa dönük yaşamaya başlıyorsunuz. Bu boşlukta deneyimlediğim madde, hayatımda yer tutmaya başladı. Onun verdiği geçici mutluluk, aile ortamında bulamadığım neşenin kaynağı haline gelmişti."

T.D, uyuşturucuyla tanıştıktan sonra hayatındaki pek çok şeyin olumsuz yönde gitmeye başladığını dile getirdi.

Mutlu olmak için uyuşturucuyla daha güçlü bağ kurduğunu belirten T.D, "Bu süreçte uyku düzenim kayboldu. Hızla kilo verdim. Dişlerimi kaybettim. Ruhsal olarak çöktüm. Zaten genelde ruhsal olarak insanı bitiriyor. Adeta yürüyen ceset gibiydim." dedi.

"Sosyalliğe ihtiyacınız kalmamış gibi hissediyorsunuz"

T.D, çevresinin de zamanla kendisinden uzaklaştığını ifade etti. Bu nedenle giderek yalnızlaştığına değinen T.D, şöyle konuştu:

"Kalanları da zaten siz uzaklaştırıyorsunuz. Adeta artık sosyalliğe ihtiyacınız kalmamış gibi hissediyorsunuz. Bir süre sonra radikal bir karar alarak YEDAM'a gelmeye karar verdim. Öncesinde buraya gelmeme yönelik tavsiye verenler olmuştu fakat kulak asmamıştım."

T.D, YEDAM'daki kimsenin danışanları yargılamadığını, sadece sorunu çözmeye odaklandıklarını vurguladı.

Bu durumun kendisini daha da motive ettiğinin altını çizen T.D, "Artık son bir yıldır uyuşturucuyla herhangi bir ilişkim yok. Uyuşturucuyu bıraktıktan sonra kendime bakış açım değişti. Önceden aynada gördüğüm insan bana yabancı geliyordu. Kendime bu kadar yabancılaşmıştım." ifadesini kullandı.

"Yeniden başarabileceğine, bir şeyleri düzeltebileceğine inanan birisine dönüştüm"

T.D, önceden hiçbir şeyden keyif almadığını, tüm duyguların kendisi için adeta aynı olduğunu belirtti. Artık duygularının normale döndüğünü dile getiren T.D, şunları kaydetti:

"Yeniden kilo aldım. Gözlerimin altındaki morluklar ve vücudumdaki yaralar gitti. Tekrar koku almaya başladım. Yeniden başarabileceğine, bir şeyleri düzeltebileceğine inanan birisine dönüştüm. Sosyal hayata karıştım. En önemlisi de aile kurup çocuk sahibi oldum. 4 aylık bir kızım var."

T.D, uyuşturucu kullananlara tavsiyelerde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben de sizin gibi düşünüyor, hissediyordum. Bu konunun sende yarattığı karamsarlığı biliyorum. Bunu iliklerine kadar hissetmiş bir kardeşin olarak şunu söyleyebilirim, 'Kesinlikle başarabilirsin.' O 'umut' kelimesindeki küçücük tane, yarınlarda öyle ağaçların yeşermesine vesile oluyor ki inan buna çok şaşırırsın."

Kaynak: AA