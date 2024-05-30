Üye Girişi
Haberler

25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde finalist filmler gösterildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde finalist belgesel filmler gösterildi. Festival kapsamında birçok etkinlik düzenlendi ve sergiler açıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında finalist belgesel filmler gösterildi.

Festivalin ikinci gününde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde, finalist belgesel filmlerin gösterimi yapıldı.

Program kapsamında ayrıca Karabük Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Sebahat Kılıç Bülbül'ün "Gelin Aynaları" sergisi açıldı, "Yeşim Ustaoğlu ile Film Yapım-Yönetim" söyleşisi düzenlendi ve görüntü yönetmenleri Nusret Emre Bilgin ile Emre Köktaş, görüntü yönetmenliği atölyesi gerçekleştirdi.

Festival, 1 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Film Festivali Safranbolu Karabük Sanat Kültür Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 30 Mayıs Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Hudutsuz Sevda 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında? Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi konusu ve Eyvah Eyvah özeti! #128250 ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kripto yasası Meclis'ten geçti mi? Kripto varlıklara ilişkin düzenleme ne oldu? Serdar Sertçelik kimdir, Serdar Sertçelik yakalandı mı? #129300
Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title