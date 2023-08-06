24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Son Buldu

Yüz ülkeden 1550 kültür-sanat elçisinin katılımıyla, 26 Temmuz 2023 tarihinde kapılarını açan '24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali', kapanış özel gösterisi ile son buldu. Dünya Festivaller Birliği tarafından sekiz kez üst üste 'Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali' ödülüne layık görülen ve 24 yıldır devam eden festival, birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Final gecesinde sahnelenen Uluslararası Altınköprü Halk Dansları ortak projesi olan 'Yüzyılın Destanı' büyük beğeni topladı. Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması'nda Bulgaristan birinci, Şili ikinci ve Güney Afrika üçüncü oldu.

Yüz ülkeden 1550 kültür-sanat elçisinin katılımıyla, 26 Temmuz 2023 tarihinde kapılarını açan '24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali', kapanış özel gösterisi ile son buldu.

Dünya Festivaller Birliği tarafından sekiz kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen ve 24 yıldır devam eden Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali; Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası El Sanatları Çalıştayı, Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi, Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Uluslararası Kukla Sergisi gibi etkinlilere ev sahipliği yaptı.

Final gecesinde sahnelenen Uluslararası Altınköprü Halk Dansları ortak projesi olan "Yüzyılın Destanı" kapanış özel gösterisi amfi tiyatroyu dolduran binlerce izleyici tarafından büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması'nda mücadele eden ülkelerin ödül törenine geçildi. Ülkelerin dans gruplarının mücadele ettiği Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması'nda Bulgaristan birinci, Şili'yi ikinci, Güney Afrika ise üçüncü oldu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında bu yıl festivale 100 ülkenin davet edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 100 yaşına girdiği 2023 yılında 100 ülkenin sanat elçileriyle Büyükçekmece'de tarihi köprü üzerinde, İstanbul'da halkı selamlamak ve kültür ziyafeti sunmak, kültürel faaliyetleri ortaya koymak bizim için büyük bir keyif ve zevktir. 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan 1550 sanat elçisine ve jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Felsefemiz Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün felsefesidir. Yurtta barış dünyada barış. Bu festivalin ana teması buradan çıkmıştır."