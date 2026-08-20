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Bodrum'da Craig Sheppard'dan Antik Taş Ocağı'nda klasik müzik ziyafeti

Bodrum'da Craig Sheppard'dan Antik Taş Ocağı'nda klasik müzik ziyafeti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden 23. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında ABD'li piyanist Craig Sheppard sahne aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden 23. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında ABD'li piyanist Craig Sheppard sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda düzenlenen festivalin "Taşta" konserleri serisinde Craig Sheppard, 25 asırlık Antik Taş Ocağı'nda sanatseverlerle buluştu.

Uluslararası sahnede 50 yılı aşkın deneyime sahip olan Sheppard, izleyenleri için F. Chopin, C. Debussy, G. Faure ve L.v. Beethoven'ın eserlerini seslendirdi.

Klasik müzikseverler için Frederic Chopin'in, "Fantasy in F minor, Op. 49" adlı eseri seslendiren sanatçı, bu eserden sonra yine aynı bestecinin "Barcarolle in F-sharp major, Op. 60" adlı yapıtıyla programına devam etti.

Gecenin sonunda klasik müzikseverlerin alkışlarıyla sahneden ayrılan Sheppard'a çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA
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