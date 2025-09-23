Haberler

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor

Konya'da düzenlenen 22. Uluslararası Mistik Müzik Festivali, Rebeca Roger Cruz'un konseriyle devam etti. Festivalde Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu da etkinlikler düzenlerken, yarın Ürdünlü ve Yunan sanatçılar sahne alacak.

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Rebeca Roger Cruz konseriyle sürdü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla düzenlenen festivalin üçüncü günü etkinliklerle devam etti.

Venezuelalı sanatçı Rebeca Roger Cruz, festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ise Kültürpark Amfi Tiyatro'da düzenlediği konserle sanatseverlerle buluştu.

Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde de mistik müziğe dair söyleşi ve seminerler düzenlendi.

Festivalin dördüncü gününde, 19.30'da Ömer Faruk Belviranlı ve Ufuk Yürüç, "Mana İkliminden Damlalar" konseriyle Kültürpark Amfi Tiyatro'da, 20.30'da ise Ürdünlü ve Yunan sanatçılar Layth Sidiq ile Vasilis Kostas Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Kültür Sanat
