20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Jamal Aliyev ve Zeynep Ülbegi konseri

Bosfor Turizm ana sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde çellist Jamal Aliyev ve piyanist Zeynep Ülbegi konser verdi. Denizbank'ın etkinlik sponsorluğu ile gerçekleşen konser büyük ilgi gördü. İkili, ünlü bestecilerin eserlerinden bir seçki sunarak izleyicileri etkiledi.

20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali çellist Jamal Aliyev ve piyanist Zeynep Ülbegi konseriyle sürdü.

Bosfor Turizm ana sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen festival, Aliyev ve Ülbegi'yi, Le Chic konser alanında konuk etti.

Denizbank'ın etkinlik sponsorluğu ile gerçekleşen konser yoğun ilgi gördü.

İkili konserde, Dmitri Dmitriyeviç Şostakoviç, Johann Sebastian Bach, Niccolò Paganini, George Frideric Handel, Astor Piazzolla, Frederic Chopin, Maria Theresia von Paradis ve David Popper gibi bestecilerin çello ve piyano için yazılmış eserlerinden yaptıkları bir seçki ile izleyici karşısına çıktı.

Festivalin sanat yönetmeni Piyanist Eren Levendoğlu, Aliyev ve Ülbegi'nin uyum ve performansı karşısında etkilendiklerini belirtti.