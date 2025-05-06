2. Turan Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

İZMİR - Ege Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen '2. Turan Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. "Kızılelma" temasıyla düzenlenen festivale 80 ülkeden 1675 film başvurdu. 2. Turan Film Festivali kapsamında, Türkiye Birincisi ödülünü "Postal 1974" filmiyle Yönetmen Gökalp Yamen alırken 7 ülkeden yapımcı ve senaristler ödüllerini aldı.

Prof. Dr. MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, EÜ üst yönetimi, yurt içinden ve dışından sanatçılar, yönetmenler, senaristler, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı ekibinin "Zeybek Gösterisi" gerçekleştirildi. Zeybek gösterisinin ardından Uluslararası Turan Film Festivali Tanım Filmi katılımcılara izletildi.

"Geleneksel hale getirmek istiyoruz"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Sanatsal faaliyetler üretmek, sanatın gelişimine katkı sağlamak, sanatı ve sanatçıyı sanatseverlerle bir araya getirmek, tam akredite öğrenci odaklı araştırma üniversitemizin toplumsal görevleri arasındadır. Bu bilinçten hareketle Türk dünyasının ortak değerlerini ve kültürel bağlarını vurgulayarak, bu bağların güçlenmesine, Türk devletleri ve topluluklarının kültürel çeşitliliğine ve zenginliğine katkıda bulunma hedefiyle yola çıktığımız bu önemli organizasyonumuzun ikincisini gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz, geçen sene daha fikir aşamasında iken iş birliği talebinde bulunduğumuz bütün çevreler tarafından heyecanla karşılandı. Sağlanan desteklerle bu noktaya geldik. Bu uluslararası etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi. Festivalin detaylarını anlatan Prof. Dr. Budak, "Festivale 80 ülkeden 1675 başvuru yapıldı. Türkiye'den 324, Azerbaycan'dan 32, Kırgızistan'dan 7, Kazakistan'dan 17, Özbekistan 13 ve Türkmenistan'dan 10 film katılım gösterdi. Yapılan tüm başvurular alanlarında duayen jüri üyelerinden oluşan seçili kurullar tarafından incelendikten sonra dereceye girenleri belirlendi. Bugünkü ödül töreninde dereceye giren filmlere verilecek ödüllerin yanı sıra Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Sinema Sanatına Katkı Ödülü, İnsani Değerlere Katkı Ödülü gibi 13 ayrı kategoride özel ödüller de verilecek. Ödül alacak olan sanatçılarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Ayrıca bu büyük organizasyonda bizlerle birlikte olan ve büyük desteklerini gördüğümüz Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatına ve festivalimize destek veren gerek ülkemizdeki gerekse Türk dünyasındaki değerli kurumlarına şükranlarımı ifade etmek istiyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

"Kalbimizi ve kültürümüzü yan yana getiriyor"

Budak'ın ardından konuşma yapan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev, "Ortak geçmişimiz, müşterek duygularımızın ve hayatlarımızın sinemaya yansıdığı çok güzel bir ortamdayız. Geçtiğimiz yıl adımlarını attığımız Turan Film Festivali bu yıl da daha da güçlü daha da zengin olarak karşımızdadır. Bu festvalin tek amacı filmler değil, kalbimizi ve kültürümüzü de yan yana getiriyor" dedi.

"Sinemada güçlü değilseniz güçlü bir devlet değilsiniz"

Törende açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Parçası olmakta onur duyduğumuz Turaf Film Festivali'ne emeği geçen herkesi bu akşam ödül alacak ya da almayacak sinemacı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İçinde bulunduğumuz yüz yıl hareketli görüntüler yüz yılı. Sinema deyince hemen sinema salonları akla geliyor ama sinemanın etki alanı çok daha büyük. Televizyonlar, dijital platformlar, sosyal medya ve metaverse var. Yani evren düşündüğümüzden çok daha büyük. Bunun adı dijital uygarlık çağı. Bu çağda sinemada güçlü değilseniz güçlü bir devlet değilsiniz. Dolayısıyla güçlü olmak zorundayız. Dijital uygarlık çağında yeni sinemacılar yetiştirmek zorundayız. Ben bu anlamda bu festivalin çok önemli görev yüklendiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Prestij ödülleri sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından ödül takdimleri uluslararası belgesel kategorisinde birincilik ödülü kazanan "Half Steel" filminin gösterimi ile başladı. Ödül, filmin kahramanı Gazi Polad Rzayev'e takdim edildi. Ardından sıra prestij ödüllerinin takdimine geldi. Sinema Sanatına Katkı Ödülü, Yönetmen Semih Kaplanoğlu'na; Kültürel Çeşitliliğe Katkı Ödülü, Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Mehmet Hanefi Uzunçam ve Türkmeneli Televizyon Müdürü Atalay Muratlı'ya; Genç Yetenek Ödülü, Azerbaycanlı sanatçılar İnci ve Kövsar Qurban kardeşlere; Ege Üniversitesi 70. Yıl Özel Ödülü, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova'ya; TÜRKSOY Özel Ödülü, Yönetmen Janyl Jusupjan'a; Toplumsal Duyarlılık Ödülü, Yönetmen Can Ulkay'a; Medya Özel Ödülü, Anadolu Ajansı adına İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal'a ve TRT adına Bölge Müdürü Mevlüt Şahbaz'a; Çocukların Gözünden Turan Coğrafyası Özel Ödülü, Rafadan Tayfa'nın yapımcısı İsmail Fidan'a; İnsani Değerlere Katkı Ödülü, TRT Belgesel Su Savaşları Programı yapımcısı Uğur Veli ve sunucusu Çağlar Demirkapı'ya; Kurumsal Alanda İnsani Değerlere Katkı Ödülü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına; Kültürel Miras Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a verildi.

Başarılı filmler ödüllendirildi

2. Turan Film Festivali kapsamında; Türkiye Birincisi ödülünü "Postal 1974" filmiyle Yönetmen Gökalp Yamen, Türkiye En İyi Belgesel ödülünü "Baletler Köyü" ile Fatih Diren, Azerbaycan seçkisi birinciliğini "Size Mektub Var" filmi ile Mezahir Haşimov, Azerbaycan Jüri Özel Ödülünü "Nowruz" filmi ile Erturan Necaji Gol ve "Breath" filmi ile Elmar Bayramov, Kazakistan seçkisi birinciliğini "Regular People" filmi ile Ersultan Tolegen, Kırgızistan seçkisi birinciliğini "Connection" filmi ile Candos Dzholdoshov, Kırgızistan Jüri Özel Ödülünü "Letters From the Pamirs" filmi ile Janyl Jusupjan, Özbekistan seçkisi birinciliğini "Magtymguly Pyragy" filmi ile Muzaffarkhon Erkinov, Türkmenistan seçkisi birinciliğini "Kitap" filmi ile Hekim Alowow, Uluslararası kurmaca kategorisinde birinciliği ise "Happy Tape" filmi ile İran'dan Arshia Zeinali aldı.