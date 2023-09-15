Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bursa Gastronomi Festivali'nde gala yemeği gerçekleştirildi. Festival, Hacivat ve Karagöz gölge oyunuyla başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın gastronomi alanında da değerli bir şehir olduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Bursa Gastronomi Festivali'nde gala yemeği verildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Hacivat ve Karagöz gölge oyunuyla başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivalin ilkini geçen yıl gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Bursa'nın turizm, tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğunu belirten Aktaş, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Bursa'nın Osmanlı'nın da kuruluş kenti olduğunu kaydetti.

Aktaş, Bursa'nın gastronomi yönünden de önemli değerleri barındırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz Bursa'nın gastronomiyle alakalı, var olan belki çok kapasitesini de kullanamayan bu yönünü daha fazla açığa çıkarmanın derdindeyiz. Çünkü turizmi destekleyen en önemli unsurlardan bir tanesinin gastronomi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da bu işin uzun soluklu bir süreç olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar farklı etkinlik ve aktiviteler yapıldı. Ben hiçbir kurumu, hiçbir başkanımızı, valimizi, yetkiliyi asla bu konuda küçümseyecek değilim ama kurumsal anlamda biz ikinci kez yapıyoruz bu organizasyonu. İnşallah üçüncüsü, dördüncüsü onuncusu, yirmincisi artarak devam edecek ve her yaptığımız organizasyonla şehrimizin bu yönünü bütün ülkeye ve bütün dünyaya vurgulamamız için de bir ayrıcalık oluşturacak."

Aktaş, Bursa'nın 30 tane coğrafi işaretinin bulunduğunu, 5 coğrafi işaretin ise onay beklediğini ifade ederek, "Zeytinimiz, zeytinyağımız, köftemiz, dönerimiz, kestaneli pilavımız, Muradiye çorbamız var. Tatlısından, tuzlusuna her şey var ama bir özelliğimiz daha var ki biz bunların tamamına yakınını Bursa'nın verimli topraklarında yetişen meyve ve sebzelerden ediyoruz. O yüzden de bu sene 'Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi' dedik ve mottomuz da bu oldu." diye konuştu.

Aktaş, önümüzdeki yıl ve yıllarda festivalin çok daha ileriye taşınacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından festival sponsorlarına hediye takdim edildi.