2. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nde 'Anadolu Ezgileri' Konseri

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde düzenlenen 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları geleneksel müzik motiflerini modern sahne sanatlarıyla birleştirerek 'Anadolu Ezgileri' konseri verdi. Etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali etkinlikleri kapsamında "Anadolu Ezgileri" konseri verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Çemişgezek Belediyesi Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda sahne alan Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, geleneksel müzik motiflerini modern sahne sanatlarıyla bir araya getirerek Anadolu ezgilerini seslendirdi.

Kültürel çeşitliliğe katkı sağlayan ve ücretsiz yapılan etkinlik katılımcıların beğenisini topladı.

Etkinliğe, Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Mazgirt Kaymakamı Emrah Karaduman, Pülümür Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Koray Kola - Kültür Sanat
Kaynak: AA / Koray Kola - Kültür Sanat
