2. Anadolu Opera ve Bale Festivali Bayburt'ta Başladı

Bayburt'ta "2. Anadolu Opera ve Bale Festivali" kapsamında konser ve söyleşi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce organize edilen festival, Bayraktar köyünde bulunan Baksı Müzesi'ndeki konserle başladı.

Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, programda yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarında yaşayan milletin çok köklü ve büyük kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi.

Anadolu topraklarında binlerce yıldır yaşanan kültürün şekillendirdiği ezgilerin köklü mirasın parçası olduğunu belirten Gümrükçü, "Konserlerin Türkiye genelinde kültürel değerlerimizin yaşatılmasında, korunmasında ve geleceğe aktarılmasında çok önemli rol oynadığını düşünüyorum." dedi.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk ise 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin ilk perdesini Bayburt'ta açmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Bayburt'tan başlayarak 23 noktada operadan baleye, konserden modern sanatlara, müzikallerden çocuk oyunlarına farklı türde eserleri vatandaşla buluşturacaklarını anlatan Sağtürk, şunları kaydetti:

"Her temsil bir başka şehirde yeni hikayeye dönüşecek. Her temsil sizinle hayat bulacak çünkü bu yolculuğun gerçek sahibi sizlersiniz. Festivalin en kıymetli adımlarından biri, 'Yetenek her yerde' diyerek başlattığımız genç yetenek taramaları oldu. Geçtiğimiz yıl tanıştığımız birbirinden yetenekli yüzlerce genç arasından seçilen 6 evladımızla, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında 19 Mayıs'ta 'Bütün Umudum Gençliktedir' isimli konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik. O an bizler için yalnızca bir konser değil, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda bir hayalin gerçeğe dönüşmesiydi."

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan da sanatın insanlarla buluşması gerektiğinin altını çizerek, "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği bu etkinlik önemli. Bizim büyük bir eksikliğimizi, bize bir bütünlük olarak geri verdiler. Onun için de çok müteşekkirim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü sanatçıları çeşitli türküleri seslendirdi.

Seyircilerden Bora Meşeli, bu tarz etkinliklerle hayatın zenginleştirilmesinin önemine işaret etti.

Baksı Müzesi gibi dünyaca ünlü müzede böyle bir tecrübeyi yaşadığı için mutlu olduğunu ifade eden Meşeli, " Bayburt'a ilk geldiğimizde bir şehir efsanesini duyuyorduk. Zamanında burada bir opera düzenlenmiş ve oradan bir laf türemiş ' Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi' diye. Biz bugün geldik gördük, kesinlikle bir zulüm değildi. Aksine bir ziyafetti, çok mutlu olduk." dedi.

Nazan Meryem Küçükosman da her zaman merak ettiği konseri dinleme mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tan Sağtürk, müze konserinin ardından yeni yetenekleri keşfetmek için Bayburt Güzel Sanatlar Lisesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Bayburt turnesi kapsamında Bayburt Üniversitesi Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda "Anadolu Ezgileri" konseri de düzenlendi.