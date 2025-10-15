Haberler

2. Akdeniz Bienali Mersin'de Başladı

2. Akdeniz Bienali Mersin'de Başladı
Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 2. Akdeniz Bienali, Mersin'deki etkinlikleriyle sanatseverlerle buluştu. Bienalin açılışı müzik dinletisiyle yapılırken, katılımcılar ve sanatçılar bölgenin kültürel mirasına katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "2. Akdeniz Bienali"nin Mersin'deki etkinlikleri başladı.

Mersin Tarsus Çukurova Sanayi İşletmelerinde icra edilen ve sanatseverlerin katıldığı bienalin Mersin açılışı müzik dinletisiyle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, açılışta, bienali 2 yıl sürede bölgeye kabul ettirmenin büyük başarı olduğunu söyledi.

Kentin sanat potansiyelinin açığa çıkmasına katkı sağlayanlara teşekkür eden Seçer, "Hep beraber bu ülke ve toplum için her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz de bienalin genelde Akdeniz'in özelde ise Tarsus'un kültürel mirasına ışık tutacağını belirterek, "Deneyimli ve genç birçok sanatçımız bu kapsamda etkinlik gerçekleştirecektir. Katılım gösteren, katkı sunan kıymetli sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da bienalde Akdeniz'in çok sesli kültürünün yeniden yorumlanacağına dikkati çekti.

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Ekrem Kahraman da bienale katılımın giderek arttığını belirterek, bu etkinliğe ilerleyen günlerde yeni renkler ve anlamlar yükleyeceklerini ifade etti.

Bienal Direktörü Prof. Dr. Tansel Türkdoğan da çıtayı çok yükseğe koydukları bienale ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Bienali olan bir kent olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Türkdoğan, "Bu bizim için çok değerli. Bunun değerini eğitim gibi sonuçlarını hemen görmeyeceğiz ama uzun vadede bu şehrin bir bienalinin olmasının ne kadar önem arz ettiğini göreceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve sanatseverler Mersin Tarsus Çukurova Sanayi İşletmelerinde sergilenen eserleri inceledi.

Bienal kapsamında yarın Mersin'de sergi açılışları yapılacak.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
