19 Yaşındaki Görme Engelli Öğrenci, Yazdığı Kitaplarla Dünyasını Aydınlatıyor

Doğuştan görme engelli olan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güler Rümeysa Akkuş, Braille alfabesiyle yazdığı hikaye, deneme, şiirler ve okuduğu kitaplarla dünyasını aydınlatıyor.

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Akkuş, çocuk yaşlarda annesi ve ağabeylerinin her gece uyumadan önce okuduğu hikayelerle büyüdü.

Braille alfabesini 7 yaşında öğrenen Akkuş, kitaplarla güçlü bir bağ kurmaya başladı.

Ortaokulda öğretmeninin deneme ve hikaye yazdırmasıyla yazmaya yönelen Akkuş, zamanla Braille alfabesiyle şiir, deneme ve hikayeler kaleme alarak karanlık dünyasını aydınlattı.

Bol bol kitap okuyan ve bugüne kadar 20 deneme, 16 hikaye ve 14 şiir yazan Akkuş, yazdıklarını kitaplaştırarak, özellikle görme engelli bireyler için erişilebilir içerikler üretmeyi hedefliyor.

"Engelimin bir şeylere engel olmayacağını düşünerek büyüdüm"

Gün içerisinde de kütüphanede çok zaman harcayıp bol bol kitap okuyan Akkuş, AA muhabirine, boş vakitlerini kitap okuyarak ve bir şeyler yazarak değerlendirdiğini söyledi.

Engelini hiçbir zaman engel olarak görmediğini anlatan Akkuş, şunları kaydetti:

"Tamamen görme engelli olarak doğdum. Ailem ve çevremdeki insanlar bu engeli bana hiçbir zaman hissettirmediler. Ben de hep engelimin bir şeylere engel olmayacağını ve hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünerek büyüdüm. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi 'her karanlığın bir aydınlığı vardır' diye düşündüm. Güneş doğuyorsa ve kalbim atıyorsa her gün bir umut vardır diye düşündüm. Bu düşünceyle yoluma devam ettim."

Akkuş, ileride yazarlık atölyesi açıp, görme engelli bireylere hizmet vermek istediğini ifade etti.

Braille alfabesini öğrendiğinden bu yana yazmayı hiç bırakmadığını dile getiren Akkuş, şöyle devam etti:

"Ben ilk 6. sınıfta öğretmenimin desteğiyle başladım. Öğretmenim derste kitap okuturdu, okuduğumuz kitabın özetini yazdırırdı, deneme ve hikaye yazdırırdı. Ben de o şekilde başladım bir şeyler yazmaya. Benim bir Braille alfabesini kullandığım tabletim var, onunla bir şeyler yazıyorum. Boş zamanlarımı kitap okuyarak değerlendiriyorum. Kitap okumasam da masal, hikaye, deneme ve şiirler yazıyorum. Engelimi asla engel olarak görmüyorum çünkü asıl engel kalplerdedir, gözlerde veya herhangi bir yerde değildir."

"Kitap okurken zevk alıyorum ve mutlu hissediyorum"

Akkuş, en büyük destekçisinin annesi olduğunu belirterek, eğitim hayatını tamamlamasında en çok annesinin emeğinin olduğunu aktardı.

Engelli olan bireylere pes etmemeleri gerektiğini tavsiyesinde bulunan Akkuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Annem küçükken bana 'Ağustos Böceği ile Karınca' hikayesini bir gece boyunca okuduğu olurdu. Ağabeylerim de bana masallar okurdu. O zamanlardan kitap sevgim başlamıştı. Braille alfabesini öğrenirken çok zorlanmıştım. Tablette yazı yazarken elim ağrıyordu, bu yüzden pes ettiğim zamanlar olmuştu. Annem her zaman bana pes etmememi söylerdi. Bu şekilde zamanla öğrendim, sonra da geliştirdim ve kitap yazmaya başladım. İnsan sevdiği bir şeyi yaparken zevk alır. Ben de kitap okurken zevk alıyorum ve mutlu hissediyorum. Kitap okurken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum."