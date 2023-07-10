15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği On5Sıfır7 Film Haftası başladı

15 Temmuz Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen On5Sıfır7 Film Haftası, sinemaseverlerle buluştu. Programda darbe, direniş ve özgürlük temalı filmler gösterilecek.

15 Temmuz Derneğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "On5Sıfır7 Film Haftası", sinemaseverlerle buluştu.

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen açılışta programın genel sanat yönetmeni İhsan Kabil, 15 Temmuz'da yaşananların insanlık dışı muamelelerin en acılarından biri olduğunu belirterek, "Bu konuları işleyen filmleri, dünya sinemasından yaptığımız seçkilerle ortaya çıkarıyoruz." dedi.

Kabil, "15 Temmuz'da halkın sokaklara çıkması çok onurlu bir tavırdı. Dolayısıyla darbe, özgürlük ve direniş temalarıyla sinema alanında neler yapılmış, onları sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa ve Asya ülkelerinden bu temaların işlendiği çok sayıda filmleri seçkiye dahil ettiklerini aktaran Kabil, özgürlüğün Türk milleti için elzem bir kavram olduğunu, seçilen filmlerin bu kapsamda da değerlendirildiğini ifade etti.

"Tarihi perspektif olmadan 15 Temmuz'u anlayamayız"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise Türk sinemasında darbe temalı filmlerin beklenen etkiyi gösteremediğini söyledi.

Yılmaz, "Bizim sinemamız maalesef darbelerden yana başarısız bir durumda. Sadece sinema değil. Bu konuda romanlarımız, öykülerimiz de çok yok. Bu alanda ortaya konulmuş eserler de kayda değer özellikte değil. O yüzden bu etkinlik, darbeleri gündeme getirme amacı taşımasıyla önemli bir yere sahip." değerlendirmesini yaptı.

Gelecek yıllarda darbelere dair dünya çapında eserlerin ortaya konulması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Tarihi perspektif olmadan 15 Temmuz'u anlayamayız ve 15 Temmuz'u sadece başarısız bir darbe girişimi olarak değerlendiremeyiz." dedi.

Yılmaz, 15 Temmuz ile Türk milletinin başlattığı mücadelenin hala sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Yazar ve 15 Temmuz Derneği Sözcüsü Zekeriya Erdim de 15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu hatırlatarak, "İşgal girişiminin karşısında ortaya çıkan tavır herhangi bir sosyal, siyasal kesimin organizesi olmaksızın doğal olarak ortaya çıkan sivil bir direniş destanıydı." şeklinde konuştu.

Bu destanın dünya toplumları açısından örnek teşkil ettiğinin altını çizen Erdim, film haftasının katılımcıları bu alanda bilinçlendirmesi temennisinde bulundu.

"Biz çocukluğumuzda Aytmatov ve Türkan Şoray ile büyüdük"

On5Sıfır7 Film Haftası kapsamında filmi gösterilecek Kırgız yapımı "Kurmancan Datka" filminin yönetmeni Sadık Şir-Niyaz, Türk dünyasının sinemada kendi hikayelerini anlatması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz Türk çocuklarına, Azerbaycan, Özbek, Başkurt ve Yakut gençlerine 'kim bugün çok iyi oyuncu desek', 'Angelina Jolie' veya 'Brad Pitt' derler. 250-300 milyon Türk dünyasında Farabi'nin, Sinan'ın, Cengiz Aytmatov'un vatanında gençlerimiz bu oyuncuları beğeniyor. Halbuki biz çocukluğumuzda Aytmatov ile Türkan Şoray ile büyüdük."

Şir-Niyaz, Türk dünyasının birliği için Türk tarihi, dili ve kültürünün sinemada daha çok anlatılması gerektiğini belirtti.

İran yapımı "Tebriz'in İşgalinden Hatıralar" filminin yönetmeni Hüseyin Laleh de Tebriz'in 1940'tan 1945'e kadar Rus işgalinde kaldığını hatırlatarak, "15 Temmuz'un filmlerine baktığımda görüyorum ki çatışma aslında sokaklarda, halkın inancına dayanan değerlerle Rusların bize karşı öne sürdüğü değerler arasında oluyor. Sinemadan aldığımız çok dersler var. Yaşadığımız çağda hala tarihten ders almalıyız." dedi.

Laleh, "Tarih boyunca hiçbir akıl sahibi, hiçbir düşünür darbeden taraf olmamıştır. Darbeciler her darbenin ilk kurbanları olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, Atatürk'ün mirasına sadık kalıp Türk devletlerine örnek oldu"

Etkinliğin onur konuklarından Azerbaycanlı yönetmen Elhan Caferov ise 15 Temmuz'da Türk halkının direnişinin tüm Türk dünyasının birbirine sımsıkı kenetlenmesi gerektiğinin bir delili olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı kurulan 15 Temmuz darbesi, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan neferlerin mücadelesi karşısında sonuç alamadı. Türkiye, Atatürk'ün mirasına sadık kalıp bağımsızlığını yedirmeyerek tüm Türk devletleri nezdinde örnek teşkil etti. 15 Temmuz'da Türkiye kanıtladı ki milli özgürlük uğrunda her bir savaşın sonu zaferle biter."

Konuşmaların ardından onur konukları, toplu fotoğraf çektirdi.

Bu yıl 3. kez düzenlenen "On5Sıfır7 Film Haftası" kapsamında çok sayıda ülkenin sinemasından "Darbe", "Direniş" ve "Özgürlük" temalı filmler, Atlas 1948 Sineması, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ile Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gösterilecek.

Programda Fransa-ABD yapımı "Kelebek", Güney Kore yapımı "Taksi Şoförü", Macaristan yapımı "Gömülmeyen Adam", Endonezya yapımı "Milletin Öğretmeni Tjokroaminato" ve Malezya yapımı "Teğmen Adnan" gösterilecek filmler arasında yer alıyor.