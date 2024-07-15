Üye Girişi
Haberler

135 Yıllık Kahve Kültürü Tarihi Handa Yaşatılıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1890'lı yıllarda Erzurum'a uğrayan kervanların vazgeçilmez içeceği olan isli kahve kültürü, Bursa'daki tarihi Fidan Han'da devam ettiriliyor. Cezve yerine fincan içerisinde pişirilen kahve, yerli ve yabancı turistler tarafından rağbet görüyor.

135 yıllık kahve kültürü tarihi handa yaşatılıyor

Dünyada telvesi batmayan tek kahve 600 yıllık handa pişiriliyor

BURSA - 1890'lı yıllarda Erzurum'a uğrayan kervanların vazgeçilmez içeceği isli kahve kültürü, Bursa'daki tarihi Fidan Han'da devam ettiriliyor. Cezve yerine fincan içerisinde pişirilen kahvenin lezzeti, yerli ve yabancı turistler tarafından rağbet görüyor.

Bursa'da 600 yıllık tarihi Fidan Han'da bulunan dükkanında, 135 yıllık kahve kültürü devam ettiriliyor. İlk kez 1890'lı yıllarda yaşayan Esat Efendi tarafından Erzurum'a gelen kervanlara yapılan isli kahve, 12 farklı bitkinin karışımından elde ediliyor. Dünyada telvesi batmayan tek kahve olma özelliğine de sahip isli kahve, ismini ateş üzerindeki fincanda oluşan isten alıyor. Günümüzde Bursa'nın bir markası haline gelen isli kahve, tarihi hanlar bölgesindeki Fidan Han içerisinde pişiriliyor. Ünü ülke sınırlarını aşan isli kahve son yıllarda yerli ve yabancı turistler tarafından rağbet görüyor.

135 yıllık kahve kültürü

İsli kahve'nin 1890'lı yıllarda ilk kez dedesi Esat Efendi tarafından pişirildiğini söyleyen Baycan Budak, "İsli kahve dedemiz Esat Efendi'nin 1890'lı yıllarda Erzurum'da, o zamanki deve kervanlarına yapmış olduğu közde kahvedir. İsli kahvenin ismi ise közün ateşinden çıkan dumanın fincanın etrafında oluşturduğu isten geliyor. 1930'lu yıllarda dedemizin vefatına kadar isli kahve Erzurum'da yapılmaya devam etmiş. Daha sonra ardan geçen uzun yılların ardından Osmanlı Devleti'nin kadim şehri Bursa'daki tarihi Fidan Han'da bu geleneği sürdürmek istedik. 135 yıllık geçmişi olan isli kahve kültürünü 15 yıldır burada yaşatıyoruz. Telvesi batmayan dünyadaki tek kahvedir" şeklinde konuştu.

12 çiçek özünden oluşuyor, telvesi batmıyor

İsli kahvenin ününün Türkiye sınırlarını aşarak dünyada tanınır hale geldiğini ifade eden Budak, "Biz kahvemizi fincanda pişiriyoruz. İçeriğinde 12 çiçek özü var. Bu karışımlardan dolayı telvesi asla batmıyor. İçenler de hem telvesini hem de suyunu aynı anda içtikleri için ayrı bir keyif alıyorlar. Bu kahvemizin ünü hem yurt içinde hem de yurt dışında çok yayıldı. Hatta yerli ve yabancı turistler de gelmeye başladılar. Özellikle büyükşehirlerimizden inanılmaz bir yoğunluk var. Özel bir kahve olmasıyla beraber adeta Bursa'nın bir markası haline geldi" diye konuştu.

Marka tescili alındı, orijinali Bursa'da

Sahte kahvelerin önüne geçmek için tedbir aldıklarını dile getiren Budak, "Marka tescilini de aldık. Marka tanınmaya başladığı zaman sahte kahvelerin önüne geçmek için ismini tescilledik. Aynı fincanda başka kahve yapmaya çalışanlar da var. Bizim kahvemizi tabii ki tutturamadılar. Orijinal isli kahveyi içmek isteyenler Bursa'da tarihi Fidan Han'a gelebilirler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Erzurum Bursa Gastronomi Kültür Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

 Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı

Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı

Bakmadan Geçme

MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane nerede? 15 Temmuz hangi yıl oldu, önemi nedir? 15 Temmuz darbe girişiminde kaç kişi öldü, ne oldu? 15 Temmuz'da kargo açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor? 15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı! 15 Temmuz darbe girişimi kısa, yeni, anlamlı ve uzun sözler! 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef'te ana kadroya giren 3. kişi kim? Ana kadroda kimler var? MasterChef yeni bölüm tanıtımı izle! 15 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda ne var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TRT1, NOW, TV8 EURO 2024 Şampiyonu kim oldu? İSPANYA- İNGİLTERE MAÇINDAN KARELER EURO 2024 şampiyonluk para ödülü ne kadar? EURO 2024 finali kazanılırsa ne olacak?
Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti

Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title