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12. Antakya Uluslararası Film Festivali Ödül Töreni Gerçekleşti

12. Antakya Uluslararası Film Festivali Ödül Töreni Gerçekleşti
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Hatay'da düzenlenen 12. Antakya Uluslararası Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Festivale 40 ülkeden katılım sağlandı ve 70 film gösterime sunuldu. Törende çeşitli ödüller sahiplerini buldu.

Hatay'da Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi tarafından düzenlenen 12. Antakya Uluslararası Film Festivali ödül töreniyle son buldu.

Festivalin ödül töreni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ansam Kültür Derneği ve Festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 12'ncisini gerçekleştirdikleri ve bir hafta süren festivale 40 ülkeden katılım olduğunu ve 70 filmin gösterime sunulduğunu söyledi.

Oflazoğlu, film gösterimlerinin depremzede çocuklara destek olmak için konteyner kentte yapıldığını belirterek, "Çünkü sanat iyileştirir, çocuklarımız iyi olursa biz daha da iyi olacağız. Onun içinde önceliğimizi çocuklarımıza verdik, festival de güzel geçti. Çocuklar mutlu oldular, onların mutlu olmasıyla bizler daha çok mutlu olduk." dedi.

Oflazoğlu, festivale katılan sanatçılara ve destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Törende Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerine "Derun" filmiyle Müge Uğurlar layık görüldü.

"En İyi Senaryo" ve "Yeşilçam Özel" ödülleri "Yakamoz" filmiyle Ali Kerem Gülermen'in oldu.

"En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü "Son Akşam Yemeği" filmiyle Veli Kuzlu'ya verildi.

"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü, "Son Akşam Yemeği" filmindeki rolüyle Engin Şenkan, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü ise "Derun" filmindeki rolüyle Hatice Aslan kazandı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Kültür Sanat

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