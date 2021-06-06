AYDIN KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİ KUŞADASI'NA HAYRAN KALDI
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AYDIN KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİ KUŞADASI'NA HAYRAN KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' projesinin son durağı Aydın'ın Kuşadası ilçesi oldu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' projesinin son durağı Aydın'ın Kuşadası ilçesi oldu. Gazeteciler, tarihi ve kültürel değerlere dikkat çekmek ve turizm sezonunun açılışına vurgu yapmak için Kuşadası'nda denizin 10 metre altında pankart açıp, farkındalık oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, kültür sanat muhabirlerini ağırladı. Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 50 gazeteci katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiği program kapsamında gazeteciler, önce Didim ve Söke'yi ziyaret etti. Ardından Kuşadası'na gelen gazeteciler Dilek Yarım Adası Milli Parkı, Kadı Kalesi kazıları, Tarihi Kuşadası Kervansarayı ve Mikro Minyatür Müzesi'ni gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan'ın da eşlik ettiği gezide gazeteciler Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda tüplü dalış yaptı. Dalışta, denizin 10 metre altında üzerinde 'Aydın' yazılı pankart açılarak şehrin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekildi.

'AYDIN'IN HAVASI DA İNSANLARI DA ÇOK SICAK'

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (ABGC) Cem Ulucan, Aydın'ın farklı ve güzel bir kent olduğunu belirterek, "Aydın'ın havası sıcak ama insanları da çok sıcak. Tarihi ve kültür değerleri fazla. Dört kutsal kitapta da anılan en güzel incir ve daha birçok ürün bu bereketli topraklarda yetişiyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen gazeteci dostlarımıza sadece yer üstündeki güzellikleri değil, Aydın'ın denizinin de güzel olduğunu gösterdik. Didim, Söke ve Kuşadası belediyelerinin yanı sıra su altı tüplü dalış etkinliğine sponsor olan psikolog Serkan Sevim'e teşekkür ederiz" dedi.

'SİZLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan ise güzel bir etkinlikte birlikte olmaktan mutlu olduklarını kaydederek, 'Aydın gerçekten çok güzel bir yer. Heredot'un söylediği gökyüzü altındaki en güzel yeryüzü olan bir yer. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış Aydın'ın bu güzelliklerini sizlerin de okurlarınıza anlatmanız değer katacak. Sizlerin, turizmcilerin ve yatırımcıların her zaman yanındayız" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ TURİZMİ 81 İLE YAYMAK'

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Genel Başkanı İbrahim Gökdemir, "Projemizde amacımız, keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve kültürel değerlerimizi Kültür Sanat muhabirleri vasıtasıyla bizzat yerinde görüp medya yoluyla ülkemizin dört bir yanına duyurmak. Aydın ilimiz, kültürüyle olduğu kadar derin tarihi ve bıraktığı izlerle açık hava müzesi. 23 antik kent barındıran bir açık hava müzesinden bahsediyoruz. Her yanı ışıltılı mermerle kaplı, Aşk Tanrıçası Afrodit'in kenti, Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nin gözbebeği Afrodisyas, uygarlığın, kültürün, sanatın, bilim ve felsefenin başkenti 3 bin 500 yıllık Miletos, şehirciliğin ve kent planlamasının ilk örneği en iyi korunmuş antik kent. Büyük İskender'in gözdesi Priene, binlerce yıl kralların, imparatorların akıl danıştığı kehanet merkezi Apollon ve daha niceleri. Aydın, bütün bunların yanı sıra deniz, kum, güneş turizminin ülkemiz açısından önemli bir turizm merkezi. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman Aydın ve Kuşadası'na hayran kalmamak elde değildir" dedi.

AYDIN KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİ KUŞADASI'NA HAYRAN KALDI
AYDIN KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİ KUŞADASI'NA HAYRAN KALDI
AYDIN KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİ KUŞADASI'NA HAYRAN KALDI
AYDIN KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİ KUŞADASI'NA HAYRAN KALDI
AYDIN KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİ KUŞADASI'NA HAYRAN KALDI
AYDIN KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİ KUŞADASI'NA HAYRAN KALDI
AYDIN KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİ KUŞADASI'NA HAYRAN KALDI
AYDIN KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİ KUŞADASI'NA HAYRAN KALDI
AYDIN KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİ KUŞADASI'NA HAYRAN KALDI
AYDIN KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİ KUŞADASI'NA HAYRAN KALDI
AYDIN KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİ KUŞADASI'NA HAYRAN KALDI
AYDIN KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİ KUŞADASI'NA HAYRAN KALDI
AYDIN KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİ KUŞADASI'NA HAYRAN KALDI
AYDIN KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİ KUŞADASI'NA HAYRAN KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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