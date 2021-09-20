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Kültür sanat kanalı TRT 2'de yeni yayın dönemi başladı

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
Kültür sanat kanalı TRT 2'de yeni yayın dönemi başladı

Yayın hayatına Şubat 2019'da yeniden merhaba diyen Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2, bugün itibarıyla sevilen içerikleri ve yepyeni programlarıyla yeni yayın dönemine başladı.

Yayın hayatına Şubat 2019'da yeniden merhaba diyen Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2, bugün itibarıyla sevilen içerikleri ve yepyeni programlarıyla yeni yayın dönemine başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, yeni yayın dönemini zengin ve yeni içeriklerle karşılıyor.

Müzik kültürü ve tarihi üzerine yeni programlar

Yeni yayın döneminde izleyicinin beğenileri doğrultusunda devam eden yapımlara yeni yapımlar ekleyen TRT 2'de, özellikle müzik kültürü ve tarihi üzerine geniş bir program yelpazesi yer alacak.

"Karar Perdesi", "Musikişinas" ve " İstanbul, Müzik, Tarih" adlı yeni yapımlar, Türk müziğiyle ilgili önemli bir boşluğu dolduracak.

Enstrümanların tarihini ve özelliklerini anlatan "Sadesaz" programı ve her hafta farklı sanatçıların hikayelerini performanslarıyla birlikte ekrana getirecek olan "Türk Caz Standartları Enstitüsü" programı da yeni yayın döneminde müzikseverlerle buluşacak.

Sanata ve hayata dokunan yeni içerikler TRT 2'de

Zengin birikime sahip Türk mitolojisini anlatan belgesel serisi "Kökler", fotoğraf sanatının duyguları aktarmadaki işlevine odaklanan "Bir Kare Bir Anlam" ve kültürün kaynağı olan coğrafyaya, toprağa ve insana bilimsel bir çerçeveden bakan "Coğrafyadan Kültüre Bağ" programları yeni sezonda izleyicilerle buluşacak.

Yapıların inşa süreçleri, sosyolojik arka planları, mimarların yapılara yaklaşımları ve binaların barındırdığı anlamlar "Eşik" programıyla ekranlara gelecek.

Yazar Mario Levi'nin etkileyici ve derinlikli anlatımıyla seyirciyle buluşacak "Muhayyelat" programında ise semtlerin, mekanların ve insanların hafızasında saklı İstanbul'un unutulmuş hikayeleri yeniden hatırlanacak.

"Sinem Çapraz ile Lezzet Atlası" programında şef Sinem Çapraz, Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü ve gastronomik değerlerini kentten kente gezerek anlatacak.

İşitme engelli bireylere karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Sessizce" programı, televizyon tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olan programda, doğuştan ya da sonradan duyma yetisini yitirmiş sanatçıların eserleri ve dünyaları bütünüyle sessiz bir şekilde ekrana taşınacak.

Kültür sanat kanalı TRT 2, yeni içeriklerinin yanında mevcut programlarıyla da izleyicilerin ekranlarına konuk olmaya devam edecek.

Yeni yayın döneminde ödüllü ve prestijli filmler her akşam saat 22.00'de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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