Kültür Sanat'ın kalbi Kadıköy'de atıyor

Kültür Sanat'ın başkenti Kadıköy, yaz boyunca sanatı ve sanatseverleri buluşturacak etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Etkinliklerin ilki 1 – 15 Temmuz tarihleri arasında Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda Çocuk Tiyatro Festivali ile başlıyor.

Kadıköy Belediyesi yaz boyunca açık havada sürecek kültür sanat etkinlikleriyle sanatçıları ve sanatseverleri buluşturuyor. Etkinlikler pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren sanatçılara destek olmak ve evlerine kapanmak zorunda kalan, çok fazla sokak ve hayatla buluşamayanlara nefes aldırmak için sosyal mesafe kuralları gözetilerek hazırlandı. Kültür sanat buluşmalarının odak noktası olan Kadıköy'de etkinlik programları 1 Temmuz'da Selamçeşme Özgürlük Parkı'nda Çocuk Tiyatro Festivali ile başlıyor. Festival'de 15 çocuk oyunu daha çok sanatçının, daha çok oyununu sergileyebilmesi için yapımı hızlıca tamamlanan Tepe Sahne'de sergilenecek. Özgürlük Parkı'ndaki Açık Hafa Tiyatro Sahnesi ise pandemi sürecinde oyunlarını sahneleme fırsatı bulamayan özel tiyatroların oyunlarını seyircisiyle buluşturuyor olacak.

HAYATA DÖNÜYORUZ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yaptığı açıklamada: "Kadıköy Belediyesi olarak Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nı bu yaz da yine kültür sanata açıyoruz. Salgına rağmen hayata dönüyoruz ama tedbirleri de elden bırakmıyoruz. Bu yüzden; koltuklarımız 1 mavi 1 beyaz. Beyazları boş bırakıyoruz, mavilere oturarak sosyal mesafeyi koruyoruz. Sıkıntılı günleri bir nebze olsun geride bırakmak, çok özlediğimiz tiyatrolarla yeniden buluşmak ve elbette sanatçı dostlarımıza destek olmak için Özgürlük Parkı'nda buluşalım." sözlerine yer verdi.

19. ÇOCUK TİYATRO FESTİVALİ

Etkinliklerin ilki 1 Temmuz'da, Özgürlük Parkı'nda düzenlenen Çocuk Tiyatro Festivali ile başlıyor. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve 15 Temmuz'a kadar sürecek festival programında toplam 15 çocuk oyunu hergün saat 21.00'de Tepe Sahne'de sergilenecek. Daha çok sanatçının, daha çok oyununu sergileyebilmesi için Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatro Sahnesi'ne ek olarak, kısa sürede yapımı tamamlanan Tepe Sahne 200 kişi kapasitesiyle festivalde perdelerini açacak. Festival açılışını Sarıyer Sanat Tiyatrosu'nun sahnelediği "Bremen Mızıkacıları Ali Baba'nın Çiftliğinde" adlı oyun yapacak. Çocuk oyunlarının ücretsiz davetiyeleri Caddebostan Kültür Merkezi (CKM), Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM) ve Süreyya Operası gişelerinden 14.30 – 18.30 saatleri arasında temin edilebilir. Kontenjanla sınırlı oyunların programı Kadıköy Belediyesi'nin web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

GENCO ERKAL'IN "ŞAHDAMARIM" OYUNU ÖZGÜRLÜK PARKI'NDA PRÖMİYERİNİ YAPACAK

Pandemiden etkilenen ve zor süreçler geçiren sanat dünyasına desteğini sunmaya, yanında olmaya devam eden Kadıköy Belediyesi, şimdi de Özgürlük Parkı'nda yer alan iki sahneyi sanatçıların kullanımına açtı.Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm teknik altyapısı tamamlanmış; ışıkçısından, sesçisine ve güvenliğine kadar her yönüyle hazırlanmış sahneler tiyatro gruplarının kullanımına sunuluyor. Sanatçıların talepleri dikkate alınarak, sembolik bir kira bedeli ile tahsis edilen sahneler 1 Temmuz – 1 Ekim 2021 tarihleri arasında tiyatro oyunlarını seyircisiyle buluşturacak. Program kapsamında, Genco Erkal'ın usta şair Ahmed Arif'in ölümünün 30. yıl dönümü nedeniyle hazırlayıp, yönettiği ve oynadığı "Şahdamarım" adlı müzikli gösteri 1 Temmuz'da saat 21.00'de, Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatro Sahnesi'nde prömiyerini yapacak. Sanatçı Genco Erkal'ın, Ahmed Arif'in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak sahneye taşıdığı oyunda usta şairin şiirlerinden bestelenen şarkıları Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumlayacak.

Kadıköy Belediyesi'nin web sayfasında programı yer alan tiyatro oyunlarının biletleri, etkinlikte yer alan tiyatro grupları tarafından online bilet satış mağazalarında satışa açıldı.

Kaynak: Bültenler