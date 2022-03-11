Kulp'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kulp ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan kısa film gösterimi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirdi.

Daha sonra ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşını en güzel okuma yarışmasında 1. olan öğrenciye Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet tarafından ödül verildi.

Ayrıca düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Etkinlikte konuşan Barış İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Hacer Ulutaş, bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılını kutladıklarını belirtti.

Vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olan İstiklal Marşı'nı ülkeye armağan eden Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla andıklarını ifade eden Ulutaş, "Bayrağımız ve onun hürriyetini ebedileştiren İstiklal Marşımız, milletimizin ruhunu, tarihini ve ideallerini aksettiren ölmez bir şaheserdir. İstiklal Marşı'nı anlayabilmek için Mehmet Akif'i iyi bilmek ve milli mücadele ruhunu yakından tanımak gerekmektedir." dedi.

Programa, AK Parti Kulp İlçe Başkanı Abdulselam Toprak, yetkililer ve öğretmenler katıldı.