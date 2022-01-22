Kulisleri hareketlendiren görüşmede ne konuşuldu? Davutoğlu'ndan bomba ittifak mesajı: Alternatifleri konuşuyoruz

2023 seçimlerine kısa bir süre kala, Millet İttifakı'nın seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği de şimdiden merak edilmeye başlandı. İttifakın adayının kim olacağı tartışmaları bir yana, ittifaka yeni partilerin katılıp katılmayacağı da hayli merak ediliyor.

SİYASETİN GÜNDEMİNE OTURAN ZİRVE

Tüm bu tartışmaların gündemde olduğu sırada, önceki gün bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kulisleri hareketlendirdi. Toplantıda ne konuşulduğu çok merak ediliyordu.

DAVUTOĞLU, TOPLANTININ İÇERİĞİNİ ANLATTI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

"SALI GÜNÜ BABACAN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Ahmet Davutoğlu " Millet İttifakı'na katılıyor musunuz?" sorusuna "Konuşacağımız konuları birlikte değerlendirmemizde fayda olacağını düşünerek dün birlikte oturduk. 3 saati aşan güzel bir görüşme oldu. Salı günü Sayın Ali Babacan ile görüşeceğim. Temel Bey korona olduğu için çıkar çıkmaz da onunla görüşeceğim" yanıtını verdi.

"SEÇİMLE İLGİLİ BİR İTTİFAK DEĞİL"

İttifakların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem ile oluştuğu hatırlatan Davutoğlu, "Türkiye'de ittifaklar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği konjonktürde doğdu ve o konjonktürde gelişti. Şimdi yapmaya çalıştığım açıkçası sadece seçimle ilgili bir ittifak veya bir işbirliği değil. Daha kalıcı, vizyoner bir işbirliği. Seçim ittifakı değil, vizyon ittifakı" diye konuştu.

"MİLLET İTTİFAKI 4 PARTİ GİBİ GÖRÜNDÜ"

Saymaz'ın "Ne farkı var?" sorusunu yönettiği Ahmet Davutoğlu, "Şöyle bir farkı var, seçimle kazanırsınız ve biter. Nitekim 24 Haziran seçimleri sonrası Sayın Karamollaoğlu ayrıldı ittifaktan. Sanki Millet İttifakı 4 parti gibi göründü" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ BİR HEDEFİ OLMASI LAZIM"

"Millet İttifakı'nı yeniden kurmak mı lazım?" sorusu üzerine "Onu konuşuyoruz. Alternatifleri dün akşam konuştuk" diyen Davutoğlu şöyle devam etti: "Bir de kimsenin dışlanmadığı bir siyasi iklim oluşturmak. Bu var olan bir yapıya hemen eklemek gibi değil. Genç kitlelerin hepsinin 'Burada biz de varız' şeyini doğuracak ve AK Parti ve MHP'nin kutuplaştırıcı dilinin etkisini yok edecek bir ittifak kurmak lazım. Temel ilkeler üzerinde inşa edilebilecek politikalar, seçim sürecine giderken takip edilecek yön ve yöntem, seçimden sonra takip edilecek yol ve yöntem. Açıkçası aslında, bir gün bir seçim kararıyla uyanıp bu konuların o gün tartışılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü o gün geldiğinde yine biz pratik konuları konuşuyor olacağız. Kim aday olacak, milletvekilliğinde nasıl işbirliği yapılacak? Bunlar önemli ama nihayetinde bu işbirliğinin siyasi bir hedefi olması lazım. O siyasi hedefini seçim ufukta gözükmeden önceden konuşmak gerekli."

"ŞU ANA KADAR ÇOK İYİ BİR GÜVEN İLİŞKİSİ VAR"

Akşener ve Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede hangi konularda uzlaşı sağladığı sorulan Davutoğlu, "Ben bazı çerçeve görüşler getirdim. Önce öyle anlaşmıştık zaten, düşüncelerimizi getirelim diye. Şu ana kadar çok iyi bir güven ilişkisi var. Dün gördüğüm hava güven unsuru pekişiyor. Psikolojik altyapıyı kuruyoruz bir anlamda. Benim de arkadaşlara dün ifade ettiğim gelin bunun içini dolduralım" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI DAHİL HEPSİNİ KONUŞACAĞIZ"

Haziran ya da Ekim ayında seçim olasılığını yüksek gördüğünü dile getiren Ahmet Davutoğlu, "Şimdi biz Mart ayında Devlet Bahçeli'nin kafasına esip de erken seçim dediğinde bu konuları oturup konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı dahil hepsini konuşacağız. Niye şimdiden konuşmuyoruz? Niye topluma güven hissi vermeyelim? Dünden beri tebrik alıyorum. Her kesimden 'Çok iyi yapıyorsunuz' diye mesajlar. Bu güvenin uyanması lazım" şeklinde konuştu.

"KUŞATILMIŞ BİR İTTİFAK YAPISI DAHA DOĞRU OLUR"

"Millet İttifakı yeni katılımlarla büyüyecek mi yoksa kendini tamamlayacak yeni bir üst ittifak ile yeniden bir araya mı gelecek?" sorusuna net cevap veremeyeceğini belirten Davutoğlu, "O konuda net bir şey söylemeyeyim. Onu konuşuyoruz ama yapılandırılmış yeni bir çerçeveye oturtulursa bu, AK Parti ve CHP'nin oluştura geldiği 2 kutuplu şeyin dışına çıkar ve o kitlelere oradan kopacak kitlelere daha sıcak gelir. İki seçimde mücadele edilmişmiş bir şeyden değil daha kuşatılmış bir ittifak yapısı daha doğru olur benim kanaatimce" ifadelerini kullandı.

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