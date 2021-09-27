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Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi

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Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi

27 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİKudüs Müslümanların kırmızı çizgisiBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Kudüs Derneği tarafından düzenlenen 'Aksa Kandilleri' programı, dikkatleri Müslümanların kırmızı çizgisi olan Kudüs'e çekti.

27 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Kudüs Derneği tarafından düzenlenen ' Aksa Kandilleri' programı, dikkatleri Müslümanların kırmızı çizgisi olan Kudüs'e çekti.

Merinos Park'ta düzenlenen ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa katılan Aktivist Yazar Orhan Buyruk, katılımcılarla Filistin izlenimlerini paylaştı. 'Mirasımız Kudüs' adlı belgesel de ilgiyle izlendi. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Sergisi'nin de izlenime açıldığı etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin de katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Şahin, Osmanlı'nın büyük değer verdiği ve mübarek saydığı Kudüs'ün, Müslümanlar için Mekke ve Medine'den sonraki üçüncü kutsal şehir olduğunu hatırlattı. Kudüs'ün İsrail'in işgalinden bir an önce kurtulmasını dileyen Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' haykırışıyla mazlumların sesini bütün dünyaya duyurduğu gibi inşallah en kısa zamanda 'Kudüs de Filistinlilerin olacaktır' haykırışını bütün dünyanın duyduğu ve kabullendiği günlere hep birlikte şahitlik edeceğiz. Ben de bu vesile ile bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği olan Kudüs Derneği Başkan ve yöneticilerine, güzel sesi ve ezgileriyle programa renk katan Ömer Karaoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Program Ömer Karaoğlu'nun konseriyle sona erdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi

Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi

Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi

Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi

Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi

Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi

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