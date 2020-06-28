Küçükçekmece Gölü'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Küçükçekmece Gölü'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

Küçükçekmece Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu.

28.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:33

Küçükçekmece Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu.

Her yıl benzer olayların yaşandığını söyleyen vatandaşlar ve balıkçılar, son zamanlardaki balık ölümlerinin ise son yıllarda yaşananlardan daha fazla olduğunu kaydetti.

Bazı balıkçılar ölmek üzere olan balıkları toplayarak tekneleriyle denize atıyor.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göldeki kirlilik ve balık ölümleri üzerinde bir ekip gönderdiklerini belirterek, "Ölen balıklardan ve sudan numune aldık ve laboratuvara gönderdik. Sonuçlar açıklanınca paylaşacağız. Birkaç ay önce de benzer bir durum yaşanmıştı ama bu defa ölümlerin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Emin Şence, kitlesel balık ölümlerinin birincil nedeninin göldeki kirlilik ve oksijen yetersizliği olduğunu söyledi.

Şence, "Tüm balıklarımız ölmeye başlıyor. Civardaki fabrikaların atıkları bu ölümlerde etkili. Göl balçık haline geldi, çamur gibi. Rüzgar fırtına olduğunda tabandaki çamurlar ortaya çıkıyor ve balıkları etkiliyor. Gölün tabanı temizlenmeli. Küçük, büyük tüm balıklar ölmeye başladı. Lodos olduğunda su cam gibi oluyor ve balıklar yaşıyor ama bir haftadır göldeki su denize doğru akıyor. " diye konuştu.

Ölmek üzere olan balıkları toplayan ve kurtarmak için teknesiyle denize atan balıkçılardan Osman Seyhan da ölümlerle ilgili hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Seyhan, bir aydır balık ölümlerinin olduğunu, son günlerde ölümlerin arttığını belirtti.

Suda balıkları zehirleyen maddeler bulunduğunu öne süren Seyhan, "Balıkları zehirleyen neyse hemen tespit edilmeli. Burada onlarca çeşit balık vardı. Artık suda yaşam yok. Yengeçler bile suya girmiyor. Kahvaltı bile etmedim, balıkları kurtarmaya çalışıyoruz. Bu seneki kadar hiçbir zaman olmadı." dedi.

"Suyu zehirleyen bir şey varsa insanları da etkiler"

Küçükçekmece Gölü'nün deniz bağlantısı olduğu için balıkları zehirleyen bir madde varsa denizde yüzen insanları da etkileyeceği uyarısını yapan Seyhan, şunları kaydetti:

"Korkunç bir olay bu. Yazık, günah. Bu suyu bu kadar nasıl kirlettik. Bu su kesinlikle incelenmeli. Bu dere denize akıyor. Her iki yakada da plaj var. Burada yüzen çocuklar, kadınlar var. Girmemeleri için uyardık ama dinlemiyorlar. Simsiyah bir köpeğimiz vardı. Suya girdi kahverengi çıktı. Çok dikkat edilmeli."

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Ekibi'ne bağlık ekipler de ölen balıkları toplamak için çalışmalar yürütüyor.

Küçükçekmece Gölü'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu Haber
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Sınava giremeyince kuzenini suçlayan genç, trol çıktı Haber
Sınava giremeyince kuzenini suçlayan genç, trol çıktı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Haber
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti Haber
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi Haber
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Düşük faizli kredi kampanyasının ardından Türkiye'de 93 bin 704 adet konut satıldı
Düşük faizli kredi kampanyasının ardından Türkiye'de 93 bin 704 adet konut satıldı
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Volkan Bozkır Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Hülya Avşar Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Fernando Muslera
Daha Fazla Su Balık İzmir Ankara
Şu an buradasınız: Küçükçekmece Gölü'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 14:33:24. #1.15#
title