Küçükçekmece'de yabancı uyruklu kişi evinde öldürülmüş olarak bulundu

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir kişi evinde öldürülmüş olarak bulundu.

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir kişi evinde öldürülmüş olarak bulundu.

Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'ndeki iki katlı binanın giriş katından sesler gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, evde Pakistan uyruklu bir kişiyi başı kesilmiş halde buldu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Pakistan uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına alan polisin olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"5 KİŞİ EVE GİRDİLER, 4 KİŞİ AYRILDILAR"

Görgü tanığı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada öldürülen kişiyle zanlıların aynı evde kaldığını ifade ederek, "5 kişi eve girdiler, sonra evden 4 kişi ayrıldılar ve ara sokaklara dağıldılar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş