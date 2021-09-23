Küçükbaş Hayvancılık Festivali Başlıyor

İnegöl, bu yıl ilk kez Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivaline ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali, 24-26 Eylül tarihlerinde 3 gün boyunca Alanyurt Pazar Alanında misafirlerini ağırlayacak. 24 Eylül Cuma günü 10.00'da açılışı yapılacak festivale 100 bin dolayında ziyaretçi gelmesi hedefleniyor. Festivalde yurt dışından da 3 ülkeden çiftlik yer alacak. Bulgaristan, Macaristan ve Ukrayna'dan gelecek çiftliklerle uluslararası iletişim kurma imkanı sağlanacak.

AMAÇ KÜÇÜKBAŞ IRKLARINI ULUSLARARASI DÜZEYDE TANITMAK

Türkiye'nin en kaliteli damızlık küçükbaş hayvan çiftliklerini ve üreticileri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen festival öncesi Belediye Başkanı Alper Taban bir açıklama yaparak tüm ilçe halkını festivale davet etti. Özellikle kırsal mahallelerde küçükbaş hayvan üreticiliği yapan vatandaşların mutlaka burada yapılacak eğitimlere katılmaları gerektiğine dikkat çeken Başkan Taban, "Amacımız Türkiye'de küçükbaş hayvancılık mesleğini tanıtmak, küçükbaş hayvancılık ile uğraşan firmaları, çobanları ve çiftlikleri ortak bir paydada buluşturmak. Aynı zamanda küçükbaş hayvan ırklarını da uluslararası düzeyde tanıtmak istiyoruz. Küçükbaş hayvancılık sektörünü temaslı olduğu sektör kuruluşları ile bir araya getirip bu sektörlerin ekonomisine katkı sağlamak ve küçükbaş hayvancılık sektörünün profesyonellerinden eğitimler verilmesi ile yetiştiricilerimizi bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

3 ÜLKEDEN ÇİFTLİKLER STANT KURACAK

Festivalde 120 farklı padok alanında 25 farklı ırkta 750 adet küçükbaş hayvan sergileneceğini dile getiren Başkan Alper Taban, "Festival kapsamında; en kaliteli damızlık koç yarışması düzenlenerek ödüller verilecek. Küçükbaş hayvancılığın temaslı olduğu sektör markalarının stantları kurulacak. Çoban köpekleri federasyonun katılımı ile çoban köpekleri yarışması düzenlenecek. Festival içinde yöresel müzik ve folklorik grup gösterilerimiz yer alacak. Ayrıca 3 farklı ülkeden de misafir çiftliklerimiz stant kuracaklar. Bulgaristan, Ukrayna ve Macaristan'dan gelecek çiftliklerle burada üreticilerimiz hem fikir alışverişi yapabilecek hem de onların yöntemlerini inceleyebilecek" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI EN DOĞRU METOTLARLA YAPABİLMEK"

Festivalin en önemli bölümünün seminer ve eğitimler olduğunu da vurgulayan Alper Taban, "Küçükbaş hayvancılık ile ilgili sektör profesyonellerinden 2 gün boyunca 30'ar dakikalık 6 farklı eğitim ve 18 farklı konuda seminer gerçekleştirilecek. 24 Eylül Cuma günü festivalimiz 10.00'da yapılacak törenle açılacak. Ardından stant ziyaretlerimiz olacak. Protokol bölümünün ardından festival alanında seminerlerimiz başlayacak. Eğitimler ve seminerler bizler için çok önemli. Esasında festivalin ana amaçlarından biri bu işi bilim ışığında en doğru metotlarla yapabilmek. Bu yüzden çok kıymetli hocalarımızla üreticilerimize güzel bir seminer bölümü hazırladık. Ben şimdiden festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

EĞİTİM VE SEMİNER PROGRAMLARI

Festivalin 1. Günü 24 Eylül 2021 Cuma Günü 4 ayrı seminer düzenlenecek. İlk seminer Osman Tanju Güneri Moderatörlüğünde; 14.00-15.00 saatleri arasında "Kuzu ve Oğlaklarda Beslenme" konusu üzerine yapılacak. Burada konuşmacı olarak Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni A.D. Prof. Dr. Mustafa Oğan, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fak. Zootekni A.D. Prof. Dr. Ali Akmaz ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Doç. Dr. Uğur Serbester yer alacak.

İkinci seminer 15.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. "Koyun ve Keçilerde Beslenme" konulu seminerde ise konuşmacı olarak Uludağ Üniversitesi Veteriner Fak. Zootekni A.D. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fak. Zootekni A.D. Prof. Dr. Mustafa Oğan, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fak. Zootekni A.D. Prof. Dr. Ali Akmaz ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Doç. Dr. Uğur Serbester yer alacak.

Üçüncü seminer 16.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. "Küçükbaş Hayvanlarda Damızlık Seçimi" konulu seminerde konuşmacı olarak; Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fak. Zootekni Bölümü Prof. Dr. İhsan Sosysal, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni A.D. Prof. Dr. Alper Yılmaz ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Hekim Doç. Dr. Hakan Üstüner yer alacak.

Günün son semineri 17.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. "Küçükbaş Hayvan Sağlığı" konulu seminerde de konuşmacı olarak; Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni A.D. Prof. Dr. Mustafa Oğan, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji A.D. Prof. Dr. H. Hüseyin Hadimli ile Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları A.D. Doç. Dr. Mustafa Kabu yer alacak.

Festivalin ikinci gününde de 2 ayrı seminer ve eğitim gerçekleştirilecek. 25 Eylül Cumartesi günü seminerler Osman Tanju Güneri moderatörlüğünde yapılacak. İlk seminer 11.00-12.00 saatleri arasında "Küçükbaş Hayvancılıkta Son Teknolojiler Ultrason, Embriyo Transferi, Sürü Yönetimi" konusuyla gerçekleştirilecek. Seminerde konuşmacı olarak Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji A.D. Prof. Dr. Hüseyin Erdem, Veteriner Hekim Erol Arslan, Cahit Ayata ve Nedret Selvi yer alacak.

Cumartesi günü 12.00-13.00 saatleri arasında da "Kuzular ve Oğlaklar Ölmesin" konulu seminerde Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji A.D. Prof. Dr. H. Hüseyin Hadimli, Veteriner Hekim Erol Arslan ve Veteriner Hekim Yasin Eymen Çelik bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklar.

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