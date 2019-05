Küçük Piyanist İlk Yarışmasında Avrupa Birincisi

ZUHAL KOCALAR - Gaziantep'te ailesinin 6 yaşındayken zeka gelişimini desteklemesi için piyano eğitimi aldırmaya başladığı ilkokul 3. sınıf öğrencisi Kaan Baydemir, Almanya'da 16 ülkeden 50 çocuğun katılımıyla düzenlenen yarışmada Avrupa birincisi oldu.

Stuttgart'ta 20-25 Nisan'da yapılan yarışmada, profesörlerden oluşan 7 kişilik jürinin tam puan verdiği Kaan'ın hedefi, hem iyi bir piyanist olarak dünyaya sesini duyurmak hem de iyi bir doktor olmak.

Kimya mühendisi baba Dinçer Baydemir, Kaan'ı anaokuluna giderken zeka gelişimini desteklemesi amacıyla piyano kursuna gönderdiklerini, kursa yaklaşık 1,5 yıl devam ettikten sonra öğretmenlerinin, oğullarının "piyano konusunda yetenekli olduğunu, kendisini geliştirmesi için daha profesyonel bir eğitim alması gerektiğini" söylediklerini aktardı.

Bunun üzerine Gaziantep Piyano Müzik Okuluna gittiklerini, burada piyano öğretmeni Renata Popovych Çavdar'ın Kaan'ın yeteneğinden etkilenerek, "uluslararası yarışmalara katılması gerektiğini" söylediğini anlatan Baydemir, şöyle konuştu:

"Böylece yarışmalara hazırlanmaya başladılar. Şubat ayında Bursa'da New York Long Island Müzik Konservatuarı Piyano Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamara Poddubnaya'dan master class dersleri aldı. Aynı zamanda Almanya'daki yarışmanın jüri başkanı da olan Tamara hanım, ön elemeye gerek olmadan Kaan'ı Almanya, Bulgaristan, İtalya ve İspanya'daki yarışmalara da davet etti ama biz Almanya'ya gittik."

Kaan'ın 6 ay her gün öğretmeni Çavdar ile çalıştığını söyleyen baba Baydemir, oğlunun evde de piyano çalmaya devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öğretmenleri her zaman yanımızda oldular ve bizi desteklediler. Kaan disiplinli, çalışmayı seven bir çocuk olduğu için öğretmeninin verdiği talimatları birebir uyguladı ve sonunda da Almanya'da bizi gururlandıran, mutlu eden, ülkemizin geleceğini oluşturacak çocuklardan biri olduğunu herkese gösterdi.

Katıldığımız yarışmanın 'Müziğin Havai Fişekleri' (Internationaler Wettbewerb Musikalisches Feuerwerk in Baden-Württemberg) anlamına gelen Almanca bir ismi var. Almanya, Gürcistan, Bulgaristan, ABD, İtalya gibi ülkelerden gelen 7 profesörün jüri olduğu bu yarışma 5 gün sürdü. Her gün farklı eserleri çaldılar. Sonuçta da 50 çocuğun arasından Avrupa birincisi oldu. Bundan sonraki hayatında da gerek derslerinde gerekse müzikal yönde biz her konuda destekçisiyiz, arkasındayız. Kendisi hangi yönde ilerlemek isterse orada başarılı olacağına inanıyoruz. Prof. Dr. Tamara, Kaan'ın performansı ve piyanoya olan isteği bu şekilde devam ederse, bütün eğitim masraflarını karşılayarak Amerika'ya çağırabileceklerini söyledi."

Hedefi iyi bir piyanist ve doktor olmak

Baydemir, katıldığı ilk uluslararası yarışmada Avrupa birinciliği alan Kaan'ın, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrencisi de olduğunu söyledi. Baydemir, oğlunun burada hem müzik hem de genel yetenek eğitimi aldığını belirtti.

Kaan Baydemir de piyano çalmayı çok sevdiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirerek, piyano çalmaya devam etmek istediğini ancak iyi biri doktor da olmak istediğini söyledi.

Piyanodaki başarısını ilerletmek istediğini ifade eden küçük piyanist, "Sürekli piyano çalışıp derslerimi de bırakmıyorum. Hepsini gün içeresinde belirli aralıklarla yapıyorum. Oyun oynamaya da zamanım kalıyor. Hepsine zamanım yetiyor. Kardeşimle de oynuyoruz. Arkadaşlarımla da müsait olduğum zamanlarda oynuyorum." dedi.

Baydemir, pazar günü de Aydın'da düzenlenecek bir matematik yarışmasında Gaziantep'i temsil edeceğini sözlerine ekledi.

