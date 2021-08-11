Küçük Mihrimah'ın öldüğü kazada 16 yaşındaki sürücü tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde freni boşaldığı ileri sürülen kamyonetin kaldırımda oturan çocuklara çarpması sonucu çocuklardan birisi yaşamını yitirirken diğer ise yaralandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde freni boşaldığı ileri sürülen kamyonetin kaldırımda oturan çocuklara çarpması sonucu çocuklardan birisi yaşamını yitirirken diğer ise yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 yaşındaki sürücü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Ağustos akşamı saat 20.45 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Emrullah G.'nin (16) kullandığı ileri sürülen 34 AS 2091 plakalı Suzuki marka kamyonet freninin boşalması üzerine, kaldırımda oturan Şenlik Çöpürkaya (67), yanındaki 2 torunundan birisi olan Esila Ç. (7) ve Mihrimah Gece Akalın'ın (6) üzerine hızla geldi. Bu sırada şenlik Çöpürkaya, yanında bulunan çocukları kucaklayarak kurtarmak isterken, kamyonet torunu Esila Ç., ve Mihrimah Gece Akalın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mihrimah Gece Akalın arkasında bulunan ağaç ile kamyonet arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı çocuklar Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Esila Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mihrimah Gece Akalın ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mihrimah Gece Akalın'ın cenazesi 7 Ağustos günü Çiğli ilçesi Esentepe Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

16 yaşındaki sürücü tutuklandı

Olayın ardından Emrullah G. ve babası Nurullah G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kamyonet sürücüsünün önce kendisi olduğunu söyleyen Nurullah G., daha sonra kazayı oğlunun yaptığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki sürücü Emrullah G. tutuklanırken, babası Nurullah G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı