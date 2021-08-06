Kübra'nın lavanta keseleri evlere mis koku saçıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kübra'nın lavanta keseleri evlere mis koku saçıyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman - Haberler | Güncel

Kübra'nın lavanta keseleri evlere mis koku saçıyor Engellerini kadın kooperatifinde yendi Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır kırsal mahallesinde yaşayan engelli Kübra Eraslan'ın elinde şekillenen lavanta keseleri ile evlere mis koku saçıyor.

Kübra'nın lavanta keseleri evlere mis koku saçıyor

Engellerini kadın kooperatifinde yendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır kırsal mahallesinde yaşayan engelli Kübra Eraslan'ın elinde şekillenen lavanta keseleri ile evlere mis koku saçıyor.

Son yıllarda Lavanta bahçeleri ile gündeme gelen ve Temmuz aylarında fotoğraf karelerini süsleyen, hasat sonrasında kozmetik ve birçok alanda kullanılmak üzere yağa dönüştürülen lavantalar aynı zamanda engelli Kübra'ya kazanç kapısı oldu.

Engellerine aldırmadan hayata tutunan ve Sındırgı Belediyesi tarafından kadınları istihdama ve sosyal hayata kazandırmak adına kurduğu Bereket Versin Kadın Kooperatifinde de aktif rol alan Kübra Eraslan elleriyle işlediği lavanta keseleri ile Sındırgı'nın mis kokusunu evlere ulaştırıyor.

Kendi imkanları ile bir şeyler yapmak isteyen ve daha sonraları tavsiye üzerine kese işlemeye ve lavanta kesesine dönüştürmeye başlayan Eraslan bu sayede özgüveninin de arttığını ve keyif aldığını belirtti. İlk olarak belediyenin açtığı kurslarda eğitim alan Eraslan daha sonra ise evde üretime başladı. Önce keselerin üzerine desen işleyen Eraslan daha sonra Sındırgı Belediyesi lavanta tarlasından hasat edilen mis kokulu lavantaları içerisine doldurarak ev ve araç kokusu haline getiriyor. Uyku esnasında kokusu ile insanları ve bebekleri rahatlatarak uyku kalitesini arttırdığından dolayı son günlerde lavanta keselerine olan talep de arttı.

Bu hayatı seviyorum, ben de varım

Bu işe ilk olarak Sındırgı Belediyesinin açtığı kurslarda başladığını belirten Kübra Eraslan " Yaylabayır mahallesinde oturuyorum. Bu işe ilk önce belediyenin açtığı kurslarda başladım. İlk önce etamin işleri yapıyordum. Sonraları lavanta keseleri yapmaya başladım. Bunu başkanımıza sunduk. Çok beğendi ve bunun üretimine başlamış olduk. O şekilde geliştirmiş olduk. Şu anda da Sındırgı Bereket Versin Kadın kooperatifinde de yönetim üyesiyim. Aktif olarak çalışıyorum. Bu işe başlamadan önce elimde bir uğraş yoktu mesela, ne yapacağımı bulamıyordum, çok canım sıkılıyordu. Evde tek başıma böyle kendimi yalnız hissediyordum. Ama bu işe başladıktan sonra kendimi geliştirmek çok önem hissettirdi bana. Bir bez parçasından neler çıkabileceğini öğrendim. Bu sayede bir gelir elde etmeye başladım. Bu da beni çok mutlu etti. Bir şeyler başarmış olmak çok mutlu etti beni. Bu hayatı seviyorum ben de varım" dedi.

Kübra'nın ellerinde şekillenerek Akpınar Yaşam Merkezinde satışa sunulan lavanta keseleri Sındırgı ilçesindeki satış ofisinde ve sosyal medya hesapları üzerinden temin edilebiliyor.

Kübra'nın lavanta keseleri evlere mis koku saçıyor
Kübra'nın lavanta keseleri evlere mis koku saçıyor
Kübra'nın lavanta keseleri evlere mis koku saçıyor
Kübra'nın lavanta keseleri evlere mis koku saçıyor
Kübra'nın lavanta keseleri evlere mis koku saçıyor
Kübra'nın lavanta keseleri evlere mis koku saçıyor
Kübra'nın lavanta keseleri evlere mis koku saçıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman

Hayvanlara su vermek için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu
Hayvanlara su vermek için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Seda Sayan Haluk Levent
Spor Muslera Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kübra'nın lavanta keseleri evlere mis koku saçıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.08.2021 10:11:24. #1.13#

title