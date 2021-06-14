Kuaförler de yetiştirecek eleman bulamıyor
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Kuaförler de yetiştirecek eleman bulamıyor

İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - Haberler | Güncel

Kuaförler de yetiştirecek eleman bulamıyor Teknolojinin gelişmesi gençlerin meslek edinmesini engelliyor Yüksek maaşa rağmen çırak bulamıyorlar Kuaför Ekrem Kaçar: "10 yıl sonra kuaförlük sektörü alttan yetişen olmadığı için çok değerli olacak" Eskişehir'de erkek kuaförlüğü yapan Ekrem...

Kuaförler de yetiştirecek eleman bulamıyor

Teknolojinin gelişmesi gençlerin meslek edinmesini engelliyor

Yüksek maaşa rağmen çırak bulamıyorlar

Kuaför Ekrem Kaçar:

"10 yıl sonra kuaförlük sektörü alttan yetişen olmadığı için çok değerli olacak"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de erkek kuaförlüğü yapan Ekrem Kaçar, teknolojinin gelişmesi ve gençlerin sosyal medyada daha fazla vakit geçirmesiyle birlikte kuaförlerin de çırak bulmakta zorluk çektiğini belirtti.

Eskişehir'de küçük yaşlardan beri erkek kuaförlüğü yapan Cool Hair Style işletme sahibi Ekrem Kaçar, çağın değişmesiyle birlikte kuaförlerin de birçok meslekte olduğu gibi çırak bulmakta zorlandığını söyledi. Gençlerin genellikle teknolojik aletlerle bağlantılı olarak sosyal medyada vakit geçirdiğini ifade eden Kaçar, yüksek maaş verilmesine rağmen kimsenin çalışmak istemediğini vurguladı. Ailelerin, çocuklarının boş zamanlarını değerlendirerek meslek edinmeye teşvik etmesi gerektiğini belirten Kaçar, kuaförlüğün gelecekte popüler bir meslek olacağını da sözlerine ekledi.

"Meslekte büyük bir çırak açığı var"

Meslekte ciddi bir çırak açığı yaşandığını söyleyen Ekrem Kaçar, öğrenci olduğu dönemlerde çalışmaya başladığını belirtti. Alttan yetişen olmadığı için kuaförlük mesleğinin gelecekte popüler olacağını ifade eden Kaçar, "Ben çıraklıktan yetiştim. 3 yıl boyunca çıraklık yaptım. Bizim zamanımızda bu imkanlar yoktu. Ben ilk başlarda babamın zorlamasıyla başladım mesleğe ve daha sonra çok sevdim. Okuldan çıktığımda çalışmaya gidiyordum. O zamanlar zordu. Şimdi gençler berberliği, kuaförlüğü tercih etmiyor. Genellikle aileler de çocuklarına hep üniversite okutmaya çalışıyorlar. Bu tür mesleklere ise yönlendirmiyorlar. Meslekte büyük bir çırak açığı var. Böyle devam ederse 10 yıl sonra kuaförlük sektörü alttan yetişen olmadığı için çok değerli olacak" şeklinde konuştu.

"Dünyanın neresine gidersek gidelim bu mesleği yapabiliriz"

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gençlerin ilgi alanlarının da değiştiğini söyleyen Ekrem Kaçar, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Teknolojinin gelişmesiyle çocuklar telefonları ellerinden düşürmemeye başladı. Bu sebeple çırak geldiğinde de iş yerine telefona yöneliyor ve dikkati dağılıyor. Ücretler de eskisi gibi değil, artık yüksek. Benim çıraklığım zamanında ücretler çok düşüktü. Buna rağmen çırak bulamıyoruz. Bizim mesleğimiz altın bilezik gibi, dünyanın neresine gidersek gidelim bu mesleği yapabiliriz."

Kuaförler de yetiştirecek eleman bulamıyor
Kuaförler de yetiştirecek eleman bulamıyor
Kuaförler de yetiştirecek eleman bulamıyor
Kuaförler de yetiştirecek eleman bulamıyor
Kuaförler de yetiştirecek eleman bulamıyor
Kuaförler de yetiştirecek eleman bulamıyor
Kuaförler de yetiştirecek eleman bulamıyor
Kuaförler de yetiştirecek eleman bulamıyor
Kuaförler de yetiştirecek eleman bulamıyor
Kuaförler de yetiştirecek eleman bulamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot

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