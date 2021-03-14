KTO'dan 'Etkili İletişim' eğitimi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından online düzenlenen "Etkili İletişim" konulu eğitim programında konuşan Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, "Pandemi sürecinde inanç ve kültürümüzde olan değerlerden uzaklaştık. En önemli ve öncelikli işimiz iletişimdir.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından online düzenlenen "Etkili İletişim" konulu eğitim programında konuşan Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, "Pandemi sürecinde inanç ve kültürümüzde olan değerlerden uzaklaştık. En önemli ve öncelikli işimiz iletişimdir." dedi.

Kayseri Ticaret Odası eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek insanlar arasındaki iletişimi masaya

yatırdı.

KTO Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar'ın moderatörlüğünde online olarak gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Polis Başmüfettişi ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula konuşmacı olarak katıldı.

Etkili İletişim konulu eğitim programının açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Uyar, "1 yıldır yaşadığımız Pandemi sürecinin en olumsuz etkilerinden birisi de birbirimizden uzak kalmamız, yüz yüze gelemememiz ve bütün iletişimimizi dijital platformlardan sağlamamızdır. Anlatmak istediklerimizi 160 karaktere sığdırmaya çalıştırmamızdır. Gerek ticarette gerekse sosyal hayatta iletişimin önemi hepimizin malumudur. Bizde buradan yola çıkarak etkili iletişim konusunu ele almak istedik. Konuşmacı olarak ülkemizin gözbebeği olan Emniyet Teşkilatımızda 1. Sınıf emniyet müdürlerinden, başmüfettiş Ahmet Sula'yı davet etmemizdeki en önemli sebep ise etkili iletişim konusunda aykırı ve gerçekten etkili bir profile sahip olmasıdır. " dedi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE İNANÇ VE KÜLTÜRÜMÜZDE OLAN DEĞERLERDEN UZAKLAŞTIK"

Online olarak düzenlenen programın konuşmacısı Ahmet Sula, sözlerine içinde bulunduğumuz pandemi sürecine değinerek başladı. Dijital bir çağ yaşadığımıza vurgu yapan Sula, "Herşey dijitalleşmiş. Şuan verdiğimiz yayın bile dijital. Burada sadece fiziki mesafemizi koruyarak bir aradayız. Herkes kendi evinden online izliyor. Bir pandemi süreci var. Bu süreçlerde de insani ilişkilerimiz daha da akamete uğradı. İnanç ve kültürümüzde olan değerlerden uzaklaştık. En önemli ve öncelikli işimiz iletişimdir. Eğer inanıyorsan rabbinle, kendinle, inanmıyorsan aklının aldığı herşeyle ve kendinle hayat iletişimdir." ifadelerini kullandı.

İş adamlarına eğitim vermesindeki amacının paralarına, kazancına anlam katma derdi olduğunu belirten Ahmet Sula, "Eşyayla, insanla, ticaretle, parayla ve herşeyle sağlıklı bir iletişim kurarsak bunlara bir anlam katarız" dedi.

"GENÇLERİMİZE YÖNELDİĞİMİZ ZAMAN 50-60 YILLIK BİR YATIRIM YAPMIŞ OLUYORUZ"

İletişimin önemli olduğunu ve kişinin kendisiyle iletişim halinde olması gerektiğini söyleyen Sula, "İnsanlarda eğitim, nefsi terbiye, özgüven, kendini tanıma gelişmediği zaman statülerle konuşulduğu zaman onları değiştirmek, bir şey anlatmak daha zor oluyor. Bu sebeple bende gençlere kendimi adadım. Gençlerimize yöneldiğimiz zaman 50-60 yıllık bir yatırım yapmış oluyoruz. " diye konuştu.

Sula, önde gelen insanların da gençlerle ilgili önemli söylemlerinin olduğunu dile getirdi.

"EN ÖNEMLİ SANATÇILAR ANADOLU ERENLERİDİR"

Sanatın önemli olduğunu ifade eden Sula, "Sanatta neyi aradığımla ilgili bir süreç yaşadım. Polislik mesleğimin dışında benim bir sanat hayatım var. Bu çocukluğumda başladı ve Allah izin verirse ölene kadar devam edecek. Kendime göre en önemli sanatçılar Anadolu erenleridir. Çünkü onlar sanatını insanın kalbine çiziyorlar. Bütün mesele o kalbe dokunabilmek. Kalbine dokunamadığınız hiç kimseyi fethedemiyorsunuz." dedi.

Verdiği eğitim ve söyleşilerde kitlelere insana değerli olduğunu anlattığını belirten Sula, "Bütün mesele duygulara dokunmaktır. Konuştuğum kitlelere 'Asıl değerli olan sizsiniz' diyerek bunu anlatıyorum." diye konuştu.

3 bölüm halinde 2 buçuk saat boyunca etkili iletişim konusunda bilgiler veren Sula, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı