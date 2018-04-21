Kso'nun Yeni Yönetim Kurulu Belli Oldu

Konya Sanayi Odasının (KSO) 14 Nisan'da gerçekleştirilen meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından, yeni yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı, meclis başkanlık divanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeliği seçimleri de tamamlandı.

Konya Sanayi Odasının yeni meclis üyeleri tarafından yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçilen mevcut başkan Memiş Kütükcü güven tazelerken, Meclis Başkanlığına da Tahir Büyükhelvacıgil seçildi. Konya Sanayi Odası en yaşlı meclis üyesi Mustafa Ceylan'ın başkanlığında toplanarak 12. dönem seçimlerini tamamladı. İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan seçim sonuçlarına göre, Memiş Kütükcü'nün başkanlığındaki KSO Yönetim Kurulunda şu isimler yer aldı, Mustafa Veli Tekelioğlu, Ömer Saylık, Sevda Kayhan Yılmaz, Hüsamettin Sönmez, İbrahim Bozkurt Çağlayan, Ömer Faruk İyibildiren, Hıfsı Soydemir, Veysel Yaman, Fatih Olgun, Muhammed Selman Eryılmaz. KSO Meclis Başkanlığına Tahir Büyükhelvacıgil, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Kadir Büyükkara ve A.Vasıf İnan, Meclis Katip Üyeliklerine Kemal Özarpa, H.Emre Tekbaş, TOBB Genel Kurulu Delegeliklerine Ahmet Şekeroğlu, Tahir Büyükhelvacıgil, Mustafa Veli Tekelioğlu, Ömer Saylık, İbrahim Özen, Hesapları İnceleme Komisyonuna ise Mehmet Ali Acar, Necip Çimen, Levent Çalık, M.Ulvi Yıldırım ve Gül Vezir Korkmaz seçildi. Disiplin Kurulu ise Mehmet Ali Korkmaz, Fevzi Serin, Ali Deresoy, Ömer Şen, Mevlüt Tosunoğlu ile Mehmet Çolak'tan oluştu.

Başkan Kütükcü'den üyelere teşekkür

Seçimlerin ardından söz alan Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, tüm sanayicilere teşekkür ederek, "Konya Sanayi Odası olarak bereketi her zaman istişare kültüründe ve azimle çalışmakta bulduk. Allah'ın izniyle bir seçim dönemini daha birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir olgunlukla, huzur içerisinde tamamladık. Bu huzur ortamının mimarı olan, tüm üyelerimize, meslek komitelerimize, seçimlerimize katılan veya farklı sebeplerden dolayı katılamayan sanayici kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Odamızın organlarında görev alan tüm arkadaşlarımızı da gönülden tebrik ediyorum. İnşallah şehrimizin ve sanayimizin geleceğine hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Bu meclis yatırım meclisi olacak"

Konya Sanayi Odasının yeni meclisinin bir yatırım meclisi olacağının altını çizen Başkan Kütükcü, Konya Organize Sanayi Bölgesinin 5. kısım genişleme alanını çok kısa bir süre içerisinde yatırıma açacaklarını, bu süreçte bölge sanayicileri ve KSO meclisiyle hep istişare halinde olacaklarını vurguladı. Başkan Kütükcü, "Yine bu meclisimizle birlikte, kümelenme çalışmalarımızı, Ur-Ge projelerimizi, küresel ölçekteki organizasyonlarımızı, savunma sanayi, Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yönelik çalışmalarımızı, B2B organizasyonlarımızı, üyelerimizin sorunlarına yönelik çözüm odaklı çalışmalarımızı da aralıksız devam ettireceğiz. İnşallah bu meclis ve bu yönetim kurulu sanayimizi 2023 vizyonuna taşıyacak" ifadelerini kullandı. - KONYA