KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu büyüme verileri değerlendirmesi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, büyüme oranını değerlendirdi, "Pandemiye rağmen ekonomideki büyümeyle 2021'e güçlü bir başlangıç yaptık" dedi

TÜİK tarafından açıklanan büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası(KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, pandemi koşullarına rağmen 2021 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7'lik büyümenin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Başkan Zeytinoğlu,"2021 yılına yüzde 7'lik büyümeyle güçlü bir başlangıç yaptık. Pandemi koşullarında, dünya genelinde yaşanan daralmaya rağmen ülkemizin büyümesini sürdürdüğünü ve yüzde 7'lik oranın 2018'in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranı olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ayrıca bu performansımızla verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında ilk çeyrekte en fazla büyüyen ülke olduk" dedi.

ÇİFT HANELİ RAKAMLAR

Başkan Zeytinoğlu, yılın ikinci çeyreğinde baz etkisinin de devreye girecek olmasıyla çift haneli büyüme oranlarıyla devam edileceğini beklediklerini söyleyerek, "İkinci çeyrekte yüzde 15-20 oranında bir büyüme yakalayacağımızı ancak bunun baz etkisiyle de olacağını biliyoruz. Önemli olan yabancı sermaye çekebiliyor olmamız. Gerekli reformların yapılarak yabancı sermaye yatırımının daha da hızlanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ

2021 yılı ilk çeyrek büyümesine her sektörden pozitif katkı geldiğini söyleyen Başkan Zeytinoğlu, özellikle imalat sanayinin katkısına dikkat çekerek, "Bizim en fazla üzerinde durduğumuz ekonominin lokomotifi olan sanayi sektörünün büyümeye katkısı yüzde 11.7, imalat sanayinin katkısı ise yüzde 12.2 oldu. Ekonomik büyüme içerisinde sanayinin güçlü katkısını memnuniyet verici buluyoruz. Büyümeye, tarımdan yüzde 7.5, inşaattan yüzde 2.9, hizmetler sektöründen ilk çeyrekte açılmanın da etkisiyle yüzde 5.9'luk katkı geldiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

İHRACATTA REKORLA DEVAM EDİYORUZ

2021'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre; mal ve hizmet ihracatının yüzde 3.3 arttığını, ithalatın ise yüzde 1.1 gerilediğini söyleyen Başkan Zeytinoğlu, "Bu yıl ihracatta, gemi hat kısıtlamaları ve konteyner bulmakta yaşanan sıkıntılara rağmen rekorlarla devam ediyoruz. Arzumuz önümüzdeki aylarda da ihracattaki yüksek seviyelerin devam etmesi ve büyümeye katkısının artması yönünde" dedi.

ÜLKEMİZ İÇİN DEĞERLİ

"Hane halkı tüketiminde yüzde 7.4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yani yatırımlarda da yüzde 11.4'lük artış olduğunu görüyoruz" diyen Başkan Zeytinoğlu, "Hane halkı tüketiminde de dayanıklı tüketim mallarında yüzde 20.5 artış olduğunu görüyoruz. Yatırımların alt kalemlerine baktığımızda ise makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 30.5'lik artış bizleri memnun etmiştir. Yatırımların artıyor olmasının ülkemiz için çok önemli ve değerli olduğuna inanıyoruz" diyerek açıklamasına son verdi.

AYHAN ZEYTİNOĞLU- KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yüzde 7'lik büyümenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kaynak: Bültenler