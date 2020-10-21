Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi
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Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi

21.10.2020 14:06 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:37

Grip aşısı olacakların listesi e-Nabız'da açıklandı. Ancak kronik rahatsızlığı olan ve risk grubunda bulunan bireylere de grip aşısı yaptırmaya gerek olmadığı mesajının gitmesi vatandaşları sosyal medyada isyan ettirdi.

Grip aşısının kimlere yapılıp yapılmayacağı muamması e-Nabız sistemindeki liste ile son buldu. e-Nabız'a girip bu alanda sorgulama yapan vatandaşlar aşıyı alıp alamayacağını görebiliyor. Sistemde yüksek risk grubunda olmadıkları belirtilen ancak birçok kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ise karşılaştıkları "risk grubunda olmadığını gösteren" mesaja tepki gösterdi.

PUANLAMA SİSTEMİ GÜNDEME GELDİ

Dünya üzerinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşarken, kış aylarının gelmesiyle birlikte grip aşısına olan talep de ciddi şekilde arttı. Grip aşısı Türkiye'ye gelirken, "Charlson Risk Skoru" ile bireylerin çeşitli özelliklerinin göz önünde bulundurulup ancak bir puanlama sistemine dahil edilmesiyle aşı olabileceği öne sürüldü.

LİSTE e-NABIZ'A YÜKLENDİ

Vatandaşlar bu iddianın üzerine aşı olup olamayacağını merak ederken, aşı listesi e-Nabız'a yüklendi. Vatandaşlar e-Nabız uygulamasını kullanarak grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebilecek.

FİYATI DEĞİŞMEDİ

Öte yandan 72,64 lira olan aşı fiyat da değişmedi. Bu yıl da vatandaşlar aynı ücret üzerinden aşı yaptırabilecek. Ayrıca, artık renkli reçete sistemine alınan grip aşısında öncelik, kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü olacak.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada çok sayıda vatandaşın paylaşımı, yaşı ileri olan yakınlarının ve birçok hastalığı bulunan kişilerin de bu mesaj ile karşılaştıklarını ortaya koydu. Buna göre kronik rahatsızlığı olan her birey ya da 65 yaş üstü her vatandaş grip aşısı için yüksek risk grubunda görülmedi.

İşte vatandaşların gösterdiği tepkilerden bazıları:

Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi
Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi
Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi
Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi
Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi
Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi
Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi
Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi

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Haber Yorumları (2)
DR: Bir de bize sorun. Haberlerde duyan soluğu burada aldı. Daha yazı bile gelmedi. Kontrol ediyorum gerek yokmuş yazıyor diyorum. Bana sitem ediyorlar. Hak mı şimdi?
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BATU: Ben kalp ve yüksek tansiyon hastasıyım üç damarımda stend var dördüncü damarda yüzde kırk tıkalı günlük on ilaç kullanıyorum aynı zamanda engelli raporum var kalp kırızinden sonra panik atak isimli bir hastalığada yakalandım onunla ilgili ayrıca bir ilaç kullanıyorum akciğerlerde geçmişten kalan üç leke var aylardır idari izindeyim yaşım 54 ama beni riskli olarak görmemişler ben şimdi ne diyeyim !!!
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